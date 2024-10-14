Пермские власти потратят десятки миллионов рублей на сервис ЭПОС

Пермские власти потратят на эксплуатацию сервиса ЭПОС 49 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Электронный дневник – часть облачной платформы ЭПОС
Электронный дневник – часть облачной платформы ЭПОС Фото:

Власти Пермского края через электронные торги ищут подрядчика, который окажет услуги по сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы «Электронная Пермская Образовательная Система» (ЭПОС). На эти цели запланированы траты в 49 млн рублей.

«Требуется обеспечить оперативную техническую поддержку пользователей, анализ производительности ЭПОСа и действий пользователей, установку обновлений, настройку системы, мониторинг, диагностику сбоев и восстановление работоспособности при нештатных ситуациях», — сообщается в техзадании к торгам. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.

В документе уточняется, что срок окончания исполнения контракта — 397 календарных дней c даты заключения. ЭПОС заработала в 2019 году, как система, позволяющая педагогам в школах вести электронные журналы и дневники, формировать домашние задания и ставить отметки о посещаемости. Впоследствии к ней подключили детские сады, колледжи и техникумы.

Ранее URA.RU рассказывало о жалобах пользователей на сбой в работе образовательного сервиса ЭПОС. Родители не могли посмотреть расписание детей, а у некоторых даже не получалось зайти в систему. Власти объяснили, что причиной возникновения неполадок послужили технические работы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Пермского края через электронные торги ищут подрядчика, который окажет услуги по сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы «Электронная Пермская Образовательная Система» (ЭПОС). На эти цели запланированы траты в 49 млн рублей. «Требуется обеспечить оперативную техническую поддержку пользователей, анализ производительности ЭПОСа и действий пользователей, установку обновлений, настройку системы, мониторинг, диагностику сбоев и восстановление работоспособности при нештатных ситуациях», — сообщается в техзадании к торгам. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. В документе уточняется, что срок окончания исполнения контракта — 397 календарных дней c даты заключения. ЭПОС заработала в 2019 году, как система, позволяющая педагогам в школах вести электронные журналы и дневники, формировать домашние задания и ставить отметки о посещаемости. Впоследствии к ней подключили детские сады, колледжи и техникумы. Ранее URA.RU рассказывало о жалобах пользователей на сбой в работе образовательного сервиса ЭПОС. Родители не могли посмотреть расписание детей, а у некоторых даже не получалось зайти в систему. Власти объяснили, что причиной возникновения неполадок послужили технические работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...