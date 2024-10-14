Власти Пермского края через электронные торги ищут подрядчика, который окажет услуги по сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы «Электронная Пермская Образовательная Система» (ЭПОС). На эти цели запланированы траты в 49 млн рублей.
«Требуется обеспечить оперативную техническую поддержку пользователей, анализ производительности ЭПОСа и действий пользователей, установку обновлений, настройку системы, мониторинг, диагностику сбоев и восстановление работоспособности при нештатных ситуациях», — сообщается в техзадании к торгам. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.
В документе уточняется, что срок окончания исполнения контракта — 397 календарных дней c даты заключения. ЭПОС заработала в 2019 году, как система, позволяющая педагогам в школах вести электронные журналы и дневники, формировать домашние задания и ставить отметки о посещаемости. Впоследствии к ней подключили детские сады, колледжи и техникумы.
Ранее URA.RU рассказывало о жалобах пользователей на сбой в работе образовательного сервиса ЭПОС. Родители не могли посмотреть расписание детей, а у некоторых даже не получалось зайти в систему. Власти объяснили, что причиной возникновения неполадок послужили технические работы.
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