Пермякам объяснили сбой в работе ЭПОС

В министерстве информационного развития и связи Пермского края объяснили сбой в работе образовательного сервиса ЭПОС. Причиной возникновения неполадок послужили технические работы.
«Причиной сбоя, на который обратили внимание родители пермских школьников, стали работы в центре обработки данных. Как следствие, есть замедления в работе электронного журнала и дневника. Остальные подсистемы ЭПОС работают в штатном режиме», — сообщили в министерстве perm.aif.ru.
Власти уточнили изданию, что специалисты центра обработки данных и разработчики системы ЭПОС совместно работают над решением проблемы. Неполадки планируют устранить в течение 1 октября. Сбой в работе сервиса ЭПОС родители пермских школьников заметили 29 сентября. На следующий день проблемы продолжились. Многие не могли посмотреть расписание детей, а у некоторых даже не получалось зайти в систему.
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