30 сентября 2024

Пермякам объяснили сбой в работе ЭПОС

Пермское мининформразвития: сбой в ЭПОС случился из-за технических работ
© Служба новостей «URA.RU»
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Неполадки в работе ЭПОС планируют устранить в течение дня
Неполадки в работе ЭПОС планируют устранить в течение дня Фото:

В министерстве информационного развития и связи Пермского края объяснили сбой в работе образовательного сервиса ЭПОС. Причиной возникновения неполадок послужили технические работы.

«Причиной сбоя, на который обратили внимание родители пермских школьников, стали работы в центре обработки данных. Как следствие, есть замедления в работе электронного журнала и дневника. Остальные подсистемы ЭПОС работают в штатном режиме», — сообщили в министерстве perm.aif.ru.

Власти уточнили изданию, что специалисты центра обработки данных и разработчики системы ЭПОС совместно работают над решением проблемы. Неполадки планируют устранить в течение 1 октября. Сбой в работе сервиса ЭПОС родители пермских школьников заметили 29 сентября. На следующий день проблемы продолжились. Многие не могли посмотреть расписание детей, а у некоторых даже не получалось зайти в систему.

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В министерстве информационного развития и связи Пермского края объяснили сбой в работе образовательного сервиса ЭПОС. Причиной возникновения неполадок послужили технические работы. «Причиной сбоя, на который обратили внимание родители пермских школьников, стали работы в центре обработки данных. Как следствие, есть замедления в работе электронного журнала и дневника. Остальные подсистемы ЭПОС работают в штатном режиме», — сообщили в министерстве perm.aif.ru. Власти уточнили изданию, что специалисты центра обработки данных и разработчики системы ЭПОС совместно работают над решением проблемы. Неполадки планируют устранить в течение 1 октября. Сбой в работе сервиса ЭПОС родители пермских школьников заметили 29 сентября. На следующий день проблемы продолжились. Многие не могли посмотреть расписание детей, а у некоторых даже не получалось зайти в систему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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