Жители Сатки пожаловались на плесень в палатах больницы. Фото

14 октября 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Плесень разрослась вокруг окон и на стуках плит в детских палатах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Сатки Челябинской области пожаловались на плесень в инфекционном отделении райбольницы. Об этом сообщила URA.RU мама годовалого ребенка, госпитализированного в почерневшую от грибка палату. «На прошлой неделе меня с годовалым ребенком госпитализировали в это чудо-заведение. В палате я ужаснулась, когда увидела свежие свисающие наросты черной плесени по углам», — сообщила URA.RU Ирина Р. Мама малыша попросила заведующую перевести их в другую палату, но ей отказали. По ее словам, руководство больницы заявило, что из-за обилия пациентов плесень есть во всех палатах. Как видно на фото, грибок распространился вокруг окон, на стыках плит и за батареей. Как сообщила женщина, санитарка вытирает почерневший подоконник, а затем ею же протирает другие поверхности. «В боксе висит график кварцевания и проветривания. За пять дней, которые мы лежали в этой адской палате, никто ни разу не пришел ни кварцевать, ни проветривать», — рассказала Ирина. URA.RU направило запрос в пресс-службу обласного минздрава. К моменту публикации ответ на него не поступал. Больничная палата почернела от плесени Текслер, помоги, vk.com Очаги находятся на потолке Текслер, помоги, vk.com И на окнах Текслер, помоги, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Сатки Челябинской области пожаловались на плесень в инфекционном отделении райбольницы. Об этом сообщила URA.RU мама годовалого ребенка, госпитализированного в почерневшую от грибка палату. «На прошлой неделе меня с годовалым ребенком госпитализировали в это чудо-заведение. В палате я ужаснулась, когда увидела свежие свисающие наросты черной плесени по углам», — сообщила URA.RU Ирина Р. Мама малыша попросила заведующую перевести их в другую палату, но ей отказали. По ее словам, руководство больницы заявило, что из-за обилия пациентов плесень есть во всех палатах. Как видно на фото, грибок распространился вокруг окон, на стыках плит и за батареей. Как сообщила женщина, санитарка вытирает почерневший подоконник, а затем ею же протирает другие поверхности. «В боксе висит график кварцевания и проветривания. За пять дней, которые мы лежали в этой адской палате, никто ни разу не пришел ни кварцевать, ни проветривать», — рассказала Ирина. URA.RU направило запрос в пресс-службу обласного минздрава. К моменту публикации ответ на него не поступал.