Жители Сатки пожаловались на плесень в палатах больницы. Фото

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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, потолок, плесень, протечка крыши, школа, потоп
Плесень разрослась вокруг окон и на стуках плит в детских палатах Фото:

Жители Сатки Челябинской области пожаловались на плесень в инфекционном отделении райбольницы. Об этом сообщила URA.RU мама годовалого ребенка, госпитализированного в почерневшую от грибка палату.

«На прошлой неделе меня с годовалым ребенком госпитализировали в это чудо-заведение. В палате я ужаснулась, когда увидела свежие свисающие наросты черной плесени по углам», — сообщила URA.RU Ирина Р.

Мама малыша попросила заведующую перевести их в другую палату, но ей отказали. По ее словам, руководство больницы заявило, что из-за обилия пациентов плесень есть во всех палатах. Как видно на фото, грибок распространился вокруг окон, на стыках плит и за батареей. Как сообщила женщина, санитарка вытирает почерневший подоконник, а затем ею же протирает другие поверхности.

«В боксе висит график кварцевания и проветривания. За пять дней, которые мы лежали в этой адской палате, никто ни разу не пришел ни кварцевать, ни проветривать», — рассказала Ирина.

URA.RU направило запрос в пресс-службу обласного минздрава. К моменту публикации ответ на него не поступал.

Больничная палата почернела от плесени
Больничная палата почернела от плесени
Очаги находятся на потолке
Очаги находятся на потолке
И на окнах
И на окнах

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Жители Сатки Челябинской области пожаловались на плесень в инфекционном отделении райбольницы. Об этом сообщила URA.RU мама годовалого ребенка, госпитализированного в почерневшую от грибка палату. «На прошлой неделе меня с годовалым ребенком госпитализировали в это чудо-заведение. В палате я ужаснулась, когда увидела свежие свисающие наросты черной плесени по углам», — сообщила URA.RU Ирина Р. Мама малыша попросила заведующую перевести их в другую палату, но ей отказали. По ее словам, руководство больницы заявило, что из-за обилия пациентов плесень есть во всех палатах. Как видно на фото, грибок распространился вокруг окон, на стыках плит и за батареей. Как сообщила женщина, санитарка вытирает почерневший подоконник, а затем ею же протирает другие поверхности. «В боксе висит график кварцевания и проветривания. За пять дней, которые мы лежали в этой адской палате, никто ни разу не пришел ни кварцевать, ни проветривать», — рассказала Ирина. URA.RU направило запрос в пресс-службу обласного минздрава. К моменту публикации ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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