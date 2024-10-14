Топовый уральский ювелир борется за право получать качественные драгметаллы

Ювелир Моисейкин предлагает разработать новые законы для ввоза драгметаллов

14 октября 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Сейчас у ювелиров есть ряд ограничений на ввоз и вывоз драгоценных камней Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ювелир из Екатеринбурга Виктор Моисейкин в начале октября вошел в топ-15 дизайнерских брендов мира. Признание владелец дома MOISEIKIN получил на международной выставке Jewellery & Gem World Hong Kong в Гонконге (Китай). Событие стало толчком для обсуждения вопроса о пересмотре некоторых норм, которые касаются транспортировки драгоценных металлов и камней на территорию России. Сегодня любая продукция ввозится согласно указу президента РФ № 1137 от сентября 2010 года. В этом документе прописаны правила для импортирования и экспортирования такого типа продукции, но ювелиры считают, что ряд норм устарел и требует пересмотра. Виктор Моисейкин, являясь членом свердловского отделения «Деловой России», предлагает разработать и принять новые законы, которые облегчат ювелирам доступ к зарубежному сырью, необходимому для производства качественных изделий. «Мы уже приступили к работе с экспертами по формированию предложений, которые заявлены ювелирами. К этому процессу подключены ресурсы не только нашего регионального отделения, а всей общественной организации „Деловая Россия“. Уверены, что сможем аргументированно донести до властей необходимость совершенствования имеющихся правил, и наши ювелиры смогут производить уникальные изделия, способные и дальше успешно конкурировать с ведущими мировыми представителями отрасли», — заявил лидер свердловских делороссов Леонид Гункевич. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ювелир из Екатеринбурга Виктор Моисейкин в начале октября вошел в топ-15 дизайнерских брендов мира. Признание владелец дома MOISEIKIN получил на международной выставке Jewellery & Gem World Hong Kong в Гонконге (Китай). Событие стало толчком для обсуждения вопроса о пересмотре некоторых норм, которые касаются транспортировки драгоценных металлов и камней на территорию России. Сегодня любая продукция ввозится согласно указу президента РФ № 1137 от сентября 2010 года. В этом документе прописаны правила для импортирования и экспортирования такого типа продукции, но ювелиры считают, что ряд норм устарел и требует пересмотра. Виктор Моисейкин, являясь членом свердловского отделения «Деловой России», предлагает разработать и принять новые законы, которые облегчат ювелирам доступ к зарубежному сырью, необходимому для производства качественных изделий. «Мы уже приступили к работе с экспертами по формированию предложений, которые заявлены ювелирами. К этому процессу подключены ресурсы не только нашего регионального отделения, а всей общественной организации „Деловая Россия“. Уверены, что сможем аргументированно донести до властей необходимость совершенствования имеющихся правил, и наши ювелиры смогут производить уникальные изделия, способные и дальше успешно конкурировать с ведущими мировыми представителями отрасли», — заявил лидер свердловских делороссов Леонид Гункевич.