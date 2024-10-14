Врачи ХМАО вырезали опухоль женщине с редкой аномалией внутренних органов

Врачи Нижневартовской окружной больницы провели сложную операцию 71-летней пациентке с врождённым зеркальным расположением внутренних органов. У женщины обнаружили опухоль головки поджелудочной железы, которая сдавливала желчные протоки и вызвала механическую желтуху.
«В приёмное отделение Нижневартовской окружной клинической больницы поступила 71-летняя женщина с признаками механической желтухи, у которой обнаружили две значительные медицинские особенности: врождённая полная транспозиция органов (зеркальное расположение) и онкологическое заболевание головки поджелудочной железы. В результате проведённой операции признаки желтухи были устранены, и пациентку выписали из больницы с рекомендациями по дальнейшему наблюдению и лечению», — сообщила агентству пресс-служба Департамента здравоохранения ХМАО.
Операция была особенно сложной из-за зеркального расположения органов, что требовало от врачей работы в непривычном направлении. При помощи рентгена специалисты оценили проходимость желчных каналов и установили эндопротез для восстановления нормального оттока желчи.
Ранее URA.RU писало, что врачи сургутского Центра охраны материнства и детства обнаружили у пациентки опухоль на двух яичниках. Кисту с волосами и жировой тканью вырезали, органы репродуктивной системы женщины также удалось сохранить.
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