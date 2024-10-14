Врачи ХМАО вырезали опухоль женщине с редкой аномалией внутренних органов

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Врачи ХМАО провели уникальную операцию женщине с «зеркальными» органами
Врачи ХМАО провели уникальную операцию женщине с «зеркальными» органами Фото:

Врачи Нижневартовской окружной больницы провели сложную операцию 71-летней пациентке с врождённым зеркальным расположением внутренних органов. У женщины обнаружили опухоль головки поджелудочной железы, которая сдавливала желчные протоки и вызвала механическую желтуху.

«В приёмное отделение Нижневартовской окружной клинической больницы поступила 71-летняя женщина с признаками механической желтухи, у которой обнаружили две значительные медицинские особенности: врождённая полная транспозиция органов (зеркальное расположение) и онкологическое заболевание головки поджелудочной железы. В результате проведённой операции признаки желтухи были устранены, и пациентку выписали из больницы с рекомендациями по дальнейшему наблюдению и лечению», — сообщила агентству пресс-служба Департамента здравоохранения ХМАО.

Операция была особенно сложной из-за зеркального расположения органов, что требовало от врачей работы в непривычном направлении. При помощи рентгена специалисты оценили проходимость желчных каналов и установили эндопротез для восстановления нормального оттока желчи.

Ранее URA.RU писало, что врачи сургутского Центра охраны материнства и детства обнаружили у пациентки опухоль на двух яичниках. Кисту с волосами и жировой тканью вырезали, органы репродуктивной системы женщины также удалось сохранить.

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Врачи Нижневартовской окружной больницы провели сложную операцию 71-летней пациентке с врождённым зеркальным расположением внутренних органов. У женщины обнаружили опухоль головки поджелудочной железы, которая сдавливала желчные протоки и вызвала механическую желтуху. «В приёмное отделение Нижневартовской окружной клинической больницы поступила 71-летняя женщина с признаками механической желтухи, у которой обнаружили две значительные медицинские особенности: врождённая полная транспозиция органов (зеркальное расположение) и онкологическое заболевание головки поджелудочной железы. В результате проведённой операции признаки желтухи были устранены, и пациентку выписали из больницы с рекомендациями по дальнейшему наблюдению и лечению», — сообщила агентству пресс-служба Департамента здравоохранения ХМАО. Операция была особенно сложной из-за зеркального расположения органов, что требовало от врачей работы в непривычном направлении. При помощи рентгена специалисты оценили проходимость желчных каналов и установили эндопротез для восстановления нормального оттока желчи. Ранее URA.RU писало, что врачи сургутского Центра охраны материнства и детства обнаружили у пациентки опухоль на двух яичниках. Кисту с волосами и жировой тканью вырезали, органы репродуктивной системы женщины также удалось сохранить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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