В ХМАО врачи вырезали у пациентки кисту с волосами

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Хирурги удалили у сургутянки опухоль с волосами
Хирурги удалили у сургутянки опухоль с волосами Фото:

Врачи сургутского Центра охраны материнства и детства обнаружили у пациентки опухоль на двух яичниках. Кисту с волосами и жировой тканью вырезали, органы репродуктивной системы женщины также удалось сохранить. Об этом сообщила президент Центра Лариса Белоцерковцева.

«На УЗИ во время прохождения медицинского осмотра у женщины обнаружили новообразования обоих яичников. Из-за тератомы левый яичник был увеличен до 6-7 см, правый — до 11-12 см. Гинекологи-хирурги Центра успешно провели мини-лапаротомию. Через небольшой разрез удалили опухоли, оба яичника удалось сохранить. Внутри тератом оказались жир, волосы и костные структуры», — рассказала Белоцерковцева.

Подобные новообразования также могут содержать в себе зубы, ногти, жидкость. Сейчас прооперированная пациентка восстанавливается под наблюдением врачей.

Ранее URA.RU рассказывало про другого пациента из ХМАО, из мозга которого удалили опухоль с волосами и фрагментами тканей. До операции югорчанин мучался от головных болей.

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Врачи сургутского Центра охраны материнства и детства обнаружили у пациентки опухоль на двух яичниках. Кисту с волосами и жировой тканью вырезали, органы репродуктивной системы женщины также удалось сохранить. Об этом сообщила президент Центра Лариса Белоцерковцева. «На УЗИ во время прохождения медицинского осмотра у женщины обнаружили новообразования обоих яичников. Из-за тератомы левый яичник был увеличен до 6-7 см, правый — до 11-12 см. Гинекологи-хирурги Центра успешно провели мини-лапаротомию. Через небольшой разрез удалили опухоли, оба яичника удалось сохранить. Внутри тератом оказались жир, волосы и костные структуры», — рассказала Белоцерковцева. Подобные новообразования также могут содержать в себе зубы, ногти, жидкость. Сейчас прооперированная пациентка восстанавливается под наблюдением врачей. Ранее URA.RU рассказывало про другого пациента из ХМАО, из мозга которого удалили опухоль с волосами и фрагментами тканей. До операции югорчанин мучался от головных болей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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