В ХМАО врачи вырезали у пациентки кисту с волосами

Врачи сургутского Центра охраны материнства и детства обнаружили у пациентки опухоль на двух яичниках. Кисту с волосами и жировой тканью вырезали, органы репродуктивной системы женщины также удалось сохранить. Об этом сообщила президент Центра Лариса Белоцерковцева.
«На УЗИ во время прохождения медицинского осмотра у женщины обнаружили новообразования обоих яичников. Из-за тератомы левый яичник был увеличен до 6-7 см, правый — до 11-12 см. Гинекологи-хирурги Центра успешно провели мини-лапаротомию. Через небольшой разрез удалили опухоли, оба яичника удалось сохранить. Внутри тератом оказались жир, волосы и костные структуры», — рассказала Белоцерковцева.
Подобные новообразования также могут содержать в себе зубы, ногти, жидкость. Сейчас прооперированная пациентка восстанавливается под наблюдением врачей.
Ранее URA.RU рассказывало про другого пациента из ХМАО, из мозга которого удалили опухоль с волосами и фрагментами тканей. До операции югорчанин мучался от головных болей.
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