Обвиняемому в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского попросили 22 года тюрьмы

Прокурор попросил 22 года колонии Эдуарду Голикову, обвиняемому в убийстве Даны
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Скоро подсудимый получит свой приговор Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Прокурор попросил назначить 22 года колонии жителю Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуарду Голикову, обвиняемому в убийстве 16-летней Даны И. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Гособвинитель в ходе прений попросил суд назначить жителю Каменска-Уральского наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Сейчас в прениях выступает сторона защиты», — пояснили в ведомстве.

Тело Даны нашли 9 августа 2023 года в лесополосе. Вечером 8 августа она возвращалась из Екатеринбурга из колледжа, в который подала документы на поступление. По дороге домой девушка оставила странное сообщение в telegram-канале, в котором попросила не убивать ее. К сожалению, оно оказалось пророческим.

Подозреваемым, а затем и обвиняемый стал Эдуард Голиков. По версии следствия, он набросился на Дану, чтобы заняться сексом, но она смогла отбиться от него. Чтобы девушка не рассказала обо всем силовикам, он задушил девушку и забрал ее телефон, который вскоре закопал. Известно, что Голиков несколько раз менял и отказывался от показаний. Все о громкой истории — в сюжете URA.RU.

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Прокурор попросил назначить 22 года колонии жителю Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуарду Голикову, обвиняемому в убийстве 16-летней Даны И. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Гособвинитель в ходе прений попросил суд назначить жителю Каменска-Уральского наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Сейчас в прениях выступает сторона защиты», — пояснили в ведомстве. Тело Даны нашли 9 августа 2023 года в лесополосе. Вечером 8 августа она возвращалась из Екатеринбурга из колледжа, в который подала документы на поступление. По дороге домой девушка оставила странное сообщение в telegram-канале, в котором попросила не убивать ее. К сожалению, оно оказалось пророческим. Подозреваемым, а затем и обвиняемый стал Эдуард Голиков. По версии следствия, он набросился на Дану, чтобы заняться сексом, но она смогла отбиться от него. Чтобы девушка не рассказала обо всем силовикам, он задушил девушку и забрал ее телефон, который вскоре закопал. Известно, что Голиков несколько раз менял и отказывался от показаний. Все о громкой истории — в сюжете URA.RU.
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