В Тюмени взлетели цены на молочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молочная продукция подорожала больше, чем на 6%
Молочная продукция подорожала больше, чем на 6% Фото:

В Тюмени выросли цены на молочную продукцию. В частности сильнее всего подорожали сливки и сливочное масло. Об этом сообщили местные кондитеры.

«Подорожали молочные продукты, а именно: сливки 33% — еще месяц назад закупали за 330 рублей за литр, сейчас уже за 550 рублей. Масло сливочное соответственно подорожало рублей на 50 за месяц», — рассказала кондитер Екатерина Андриянова.

О подорожании молочной продукции рассказали и в отделе закупа тюменского ресторанного холдинга «Максим». По их оценке, рост составил 25–30%.

На прилавках тюменских магазинов стоимость 180 граммовой пачки масла доходит до 200 рублей. Упаковка пол-литровых сливок 33% жирности продается за 319 рублей, за литр продукта выходит больше 600 рублей.

По данным Тюменьстата, по сравнению с декабрем прошлого года цена сливочного масла выросла на 10,7%. Молоко и молочная продукция подорожали на 6,2%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени выросли цены на молочную продукцию. В частности сильнее всего подорожали сливки и сливочное масло. Об этом сообщили местные кондитеры. «Подорожали молочные продукты, а именно: сливки 33% — еще месяц назад закупали за 330 рублей за литр, сейчас уже за 550 рублей. Масло сливочное соответственно подорожало рублей на 50 за месяц», — рассказала кондитер Екатерина Андриянова. О подорожании молочной продукции рассказали и в отделе закупа тюменского ресторанного холдинга «Максим». По их оценке, рост составил 25–30%. На прилавках тюменских магазинов стоимость 180 граммовой пачки масла доходит до 200 рублей. Упаковка пол-литровых сливок 33% жирности продается за 319 рублей, за литр продукта выходит больше 600 рублей. По данным Тюменьстата, по сравнению с декабрем прошлого года цена сливочного масла выросла на 10,7%. Молоко и молочная продукция подорожали на 6,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...