В Тюмени взлетели цены на молочку

В Тюмени выросли цены на молочную продукцию. В частности сильнее всего подорожали сливки и сливочное масло. Об этом сообщили местные кондитеры.
«Подорожали молочные продукты, а именно: сливки 33% — еще месяц назад закупали за 330 рублей за литр, сейчас уже за 550 рублей. Масло сливочное соответственно подорожало рублей на 50 за месяц», — рассказала кондитер Екатерина Андриянова.
О подорожании молочной продукции рассказали и в отделе закупа тюменского ресторанного холдинга «Максим». По их оценке, рост составил 25–30%.
На прилавках тюменских магазинов стоимость 180 граммовой пачки масла доходит до 200 рублей. Упаковка пол-литровых сливок 33% жирности продается за 319 рублей, за литр продукта выходит больше 600 рублей.
По данным Тюменьстата, по сравнению с декабрем прошлого года цена сливочного масла выросла на 10,7%. Молоко и молочная продукция подорожали на 6,2%.
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