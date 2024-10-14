Интервью с мэром пермской территории, где идет главный конфликт осени-2024

Оппозиция захватила власть в Осинском округе. Политический конфликт с саботажем установок «Единой России» и краевых властей в Прикамье стал событием прошлой недели. Глава Осы Алексей Григорье не может его разрешить. Не очень пока получается и у администрации губернатора. Группа депутатов во главе с актером Арменом Бежаняном (известен по ролик Арменки в сериале «Реальные пацаны») не идет на переговоры. В политэлитах уверены, что Алексею Григорьеву, который допустил такую ситуацию, грозит отставка. В интервью URA.RU он объяснил, как так вышло, что группа депутатов, изначально шедших в его команде, вдруг оказалась в оппозиции, почему это не повод для ухода с должности и связана ли эта борьба секс-скандалом с участием Григорьева.
— Как так вышло, что депутаты новой думы выбрали спикером не рекомендованного ЕР и поддерживаемого вами Алексея Курбанова, а Константина Нефедова? Есть мнение, что вы на посту главы так и не смогли за пять лет сгладить противоречия между разными группами влияния,
— Давайте так. Я считаю, что на местном уровне не место политическим интригам и дрязгам. Мэр должен быть крепким хозяйственником. Именно хозяйственными вопросами я и занимался на протяжении пяти лет в должности главы Осинского округа. Это дороги, программа «Комфортный край», нацпроекты, благоустройство. Если говорить про политическую составляющую, то пять лет назад многие важные для территории люди были негативно настроены по отношению к главе территории.
А кто именно?
Тот же главврач Осинской ЦРБ Андрей Котомин, владелец компании «Уралтранском», одного из градообразующих предприятий округа, Алексей Козицын, предприниматели Сергей Толстиков, Сергей Ажгихин. Но со всеми сейчас выстроены конструктивные отношения, они помогают в развитии территории. Я считаю, что со всеми оппозиционными силами, которые действительно обладают серьезным весом, создают рабочие места и что-то из себя представляют, мы систему взаимодействия наладили.
И все-таки конфликт случился…
Но, конечно, всегда есть недовольные. Причем, спрашиваешь их: а что именно не так? Что вас не устраивает? Скажите, будем обсуждать, искать варианты. В ответ — тишина. Они просто закрылись и не идут на диалог. Ну или ставят ультиматумы — увольте этого человека, назначьте этого… Но это все не компромисс.
Что касается Курбанова и Нефедова. Первым делом, когда решался вопрос кто будет спикером, мы смотрели личные и профессиональные качества избранных депутатов. Когда меня спросили в администрации губернатора и в «Единой России» кого бы я хотел видеть, я рекомендовал Алексея Курбанова. Это предприниматель, человек ответственный, умеет держать слово, абсолютно самостоятельная фигура, которая ни от кого не зависит, не позволит никакого бардака, не будет использовать пост для извлечения личной выгоды. Край и партия кандидатуру поддержали, официально рекомендовали избрать Курбанова. Я — командный игрок, поэтому мы эту историю ввели. Но есть в депутатском корпусе люди, у которых свое, особое мнение.
Кто стоит за этими людьми? Понятно, лидером является актер и бизнесмен Армен Бежанян, но кто из влиятельных местных фигур поддерживает эту оппозиционную группу?
А я бы не сказал, что Армен Бежанян — единственный лидер. В этом и сложность. Нет у них единого центра принятия решения, с кем можно вести диалог и договариваться. Там есть несколько независимых депутатов, есть зависимые, есть обиженные. Каждый идет со своими личными целями — месть, семейный конфликт, личные амбиции… Я такой позиции не понимаю. Мне кажется, что эти люди не понимают одного: их жители выбрали, они им доверились не для того, чтобы те плели интриги.
Я готов работать со всеми, если люди заинтересованы в развитии Осы. Всегда можно договориться, потому что — ну, это же очевидно — любые политические дрязги если не парализуют, то точно сильно мешают развитию. Надо садиться и разговаривать. Сейчас, например, самый главный вопрос — принятие бюджета округа, а не выяснение отношений.
А как так вышло? У вас случился конфликт с Бежаняном?
Когда я только стал главой, господин Бежанян пришел ко мне и попросил должность руководителя Осинского дома культуры. Вот 4 февраля меня избрали, а 5-го он уже был у меня. Я ответил, что у Осинского ДК есть руководитель. Дворец эффективно работал. Я сказал, что для начала мне надо встретиться с Людмилой Шиловой, которая тогда занимала этот пост, обсудить ее планы, сколько она готова работать (человек предпенсионного возраста). Плюс мне надо было погрузиться вообще в процессы в территории. То есть я ничего ему не пообещал. Возможно, он меня неправильно понял тогда и потом решил, что я его обманул.
Вот честно, у меня только такое объяснение. Пять лет Бежанян негативно настроен по отношению к администрации. Но у нас не было с ним никаких конфликтов, никаких историй, которые могли бы повлиять на наши отношения. Но лучше ему задать вопрос этот. Что ему не нравится? Каким образом я ему помешал?
Окей, вы хозяйственник, политики на местах нет. Но все равно. Вы же шли с какой-то командой на этих выборах в думу? Как так вышло, что люди, выдвинутые «Единой Россией», осинское отделение которой вы возглавляете, вдруг оказались в противоборствующем лагере? Как вы это себе объясняете?
Меня, честно говоря, удивляет такое поведение некоторых депутатов. Со многими из них мы работали в одной команде все эти пять лет. Вместе реализовывали проекты. Поддерживали друг друга, в том числе, на выборах. Люди в глаза тебе смотрят, дают слово, а на следующий день просто делают разворот на 180 градусов. Я считаю, что это предательство. О причинах такого поведения я могу только догадываться: прямо эти люди смену своего настроения никак не объясняют. Возможно, кто-то посулил им золотые горы. И они вмиг забыли про свои обязательства. Наплевали на решение «Единой России» и позицию администрации губернатора, выбрав свои сиюминутные интересы. Вот эту возню в песочнице. Я повторю, я готов работать с любой командой. Но при одном условии: мне важно, чтобы люди были заинтересованы в развитии округа.
Не могу не просить о секс-скандале этим летом, куда вас приплели. Вы как вообще эмоционально восприняли ту ситуацию? Как отнеслась семья, дети, близкие?
До этой истории я вообще не знал о существовании беглого экс-депутата заксобрания Лисняка (публикация вышла в его канале). Естественно, понимая, что это полный бред, сразу же написал заявление в полицию. Это ложь и клевета. Конечно, было ощущение отвращения. Поражает, до какой мерзости могут опуститься люди в желании заполучить власть. Ну ладно, ваша цель — это я. Жену-то зачем приплели? Меня-то это вранье не трогает. Собака лает, ветер носит. Мне говорили: почему ты молчишь? А что я должен был? Объяснять, что я не верблюд? Я считаю, что любой достойный человек не должен опускаться до уровня этих авторов с грязной фантазией. Люди живут скандалами, а я выше всего этого. Мне работать надо.
А как жена отреагировала?
Да спокойно. Мы посмеялись с ней.
А вы подозреваете кого-то?
Подозреваю. Имя, сами понимаете, сказать прямо не могу. Скажем так: есть в Осинском округе люди, которые могли пересекаться с Лисняком по линии КВН.
Что было для вас самым сложным в работе мэром небольшой территории?
Многие считают, что власть дает тебе какие-то права. Разочарую: это обязанности. Полномочий у главы крайне мало. Бюджеты — глубоко дотационные. Мы посчитали, что нам для идеального выполнения всех возложенных функций надо порядка 6 млрд рублей. А есть у нас только 1,8 млрд рублей. То есть мы обеспечиваем установленные нормативы на 20%. Например, содержание дорог. На эти цели в идеале надо 600 млн рублей. У нас есть 56 млн. Это 7,5%. Приходится лавировать, выкручиваться, искать варианты. Это непросто.
Вы намерены сохранить пост главы территории? Кажется, что у вас нет большинства в думе, и она вас просто не изберет.
Меня «увольняют» в течение полугода. Сначала был мерзкий вброс о том, что я какими-то гнусностями занимаюсь (речь о тех самых секс-вечеринках — Ред.). Меня тогда уже «уволили», сказали, что я — сбитый летчик. Потом говорили, что мне дадут доработать месяц, писали, что уволят сразу после выборов вне зависимости от результатов. Десятки версий было. Сегодня придумали новый слух. Но нельзя оценивать эффективность таким образом.
А как надо ее оценивать? Вы вообще довольны своей работой?
Главное — это результаты развития территории за пять лет. На протяжении трех лет Оса входит в топ комфортных для проживания городов в Прикамье. Есть критерии оценки управленческой деятельности глав, они определены указом президента. Все муниципалитеты разделены на несколько групп. В своей группе в 2022 и 2023 годах Оса уверенно занимала первое место в Прикамье. Оса активно привлекает федеральные и краевые деньги на развитие территории. Когда я зашел на пост мэра, бюджет территории был 1 млрд рублей. Сейчас он составляет 1,8 млрд рублей — все благодаря участию в различных программах. Недавно Осинский округ при поддержке краевых властей победил в федеральном конкурсе проектов благоустройства «Малые города и исторические поселения».
У нас принят комплексный план развития до 2030 года. Есть четкое понимание, как его реализовывать. Я встречаюсь часто с жителями, общаюсь с местным предпринимательским сообществом — везде я вижу поддержку и понимание. Почему я не должен выдвигаться на пост главы? Я считаю, что имею полное право. И я намерен участвовать в конкурсе.
Я — коренной осинец, наконец. Я хочу, чтобы мой родной город развивался и становился лучше. Все возможности для этого сегодня есть.
— У вас нет большинства в думе. Оппозиция вас не пропустит.
— С чего вы взяли? Давайте разделять такие понятия, как выборы председателя думы и выборы главы округа. Я бы не стал проводить прямые параллели. Я считаю, что те, кого вы называете оппозицией, объединились ситуативно. Но у всех них — разные цели, интересы и патроны. Посмотрим, смогут ли они договориться и принять консолидированное решение по своей кандидатуре на главу.
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