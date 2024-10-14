Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) отгрузил властям северных регионов снегоочиститель повышенной мощности. Как URA.RU рассказал генеральный директор предприятия Евгений Субачев, технику получили в нескольких регионах РФ.
«Северные регионы получили фрезерно-роторные снегоочистители повышенной производительности. Техника превзошла европейские аналоги», — заявил URA.RU Субачев.
По словам собеседника, транспорт отгрузили в количестве десяти штук. Также две машины приобрели власти Челябинской области. Снегоочистители будут задействованы в период снегопадов для очистки автотрасс. Для достижения лучшего результата машины при очистке будут идти одна за другой.
Машину в феврале протестировала администрация челябинского аэродрома. Отличительной особенностью модели является ее способность убирать сугробы метровой высоты. Снегоочиститель помог провести очистку взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов и других объектов.
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