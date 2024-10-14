Экономика Промышленность Завод из Миасса отгрузил на север снегоочистители повышенной мощности. Видео 14 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 + Миасская техника позволяет убирать сугробы метровой высоты Фото: Илья Московец © URA.RU Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) отгрузил властям северных регионов снегоочиститель повышенной мощности. Как URA.RU рассказал генеральный директор предприятия Евгений Субачев, технику получили в нескольких регионах РФ. «Северные регионы получили фрезерно-роторные снегоочистители повышенной производительности. Техника превзошла европейские аналоги», — заявил URA.RU Субачев. По словам собеседника, транспорт отгрузили в количестве десяти штук. Также две машины приобрели власти Челябинской области. Снегоочистители будут задействованы в период снегопадов для очистки автотрасс. Для достижения лучшего результата машины при очистке будут идти одна за другой. Машину в феврале протестировала администрация челябинского аэродрома. Отличительной особенностью модели является ее способность убирать сугробы метровой высоты. Снегоочиститель помог провести очистку взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов и других объектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) отгрузил властям северных регионов снегоочиститель повышенной мощности. Как URA.RU рассказал генеральный директор предприятия Евгений Субачев, технику получили в нескольких регионах РФ. «Северные регионы получили фрезерно-роторные снегоочистители повышенной производительности. Техника превзошла европейские аналоги», — заявил URA.RU Субачев. По словам собеседника, транспорт отгрузили в количестве десяти штук. Также две машины приобрели власти Челябинской области. Снегоочистители будут задействованы в период снегопадов для очистки автотрасс. Для достижения лучшего результата машины при очистке будут идти одна за другой. Машину в феврале протестировала администрация челябинского аэродрома. Отличительной особенностью модели является ее способность убирать сугробы метровой высоты. Снегоочиститель помог провести очистку взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов и других объектов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям