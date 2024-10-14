Завод из Миасса отгрузил на север снегоочистители повышенной мощности. Видео

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Миасская техника позволяет убирать сугробы метровой высоты Фото:

Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) отгрузил властям северных регионов снегоочиститель повышенной мощности. Как URA.RU рассказал генеральный директор предприятия Евгений Субачев, технику получили в нескольких регионах РФ.

«Северные регионы получили фрезерно-роторные снегоочистители повышенной производительности. Техника превзошла европейские аналоги», — заявил URA.RU Субачев.

По словам собеседника, транспорт отгрузили в количестве десяти штук. Также две машины приобрели власти Челябинской области. Снегоочистители будут задействованы в период снегопадов для очистки автотрасс. Для достижения лучшего результата машины при очистке будут идти одна за другой.

Машину в феврале протестировала администрация челябинского аэродрома. Отличительной особенностью модели является ее способность убирать сугробы метровой высоты. Снегоочиститель помог провести очистку взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов и других объектов.

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Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) отгрузил властям северных регионов снегоочиститель повышенной мощности. Как URA.RU рассказал генеральный директор предприятия Евгений Субачев, технику получили в нескольких регионах РФ. «Северные регионы получили фрезерно-роторные снегоочистители повышенной производительности. Техника превзошла европейские аналоги», — заявил URA.RU Субачев. По словам собеседника, транспорт отгрузили в количестве десяти штук. Также две машины приобрели власти Челябинской области. Снегоочистители будут задействованы в период снегопадов для очистки автотрасс. Для достижения лучшего результата машины при очистке будут идти одна за другой. Машину в феврале протестировала администрация челябинского аэродрома. Отличительной особенностью модели является ее способность убирать сугробы метровой высоты. Снегоочиститель помог провести очистку взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов и других объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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