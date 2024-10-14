Белоусов: РФ рассчитывает на тесное военное сотрудничество с Китаем. Видео

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Андрей Белоусов подчеркнул значимость сотрудничества РФ и Китая в ходе переговоров в Пекине
Андрей Белоусов подчеркнул значимость сотрудничества РФ и Китая в ходе переговоров в Пекине Фото:

Сотрудничество между Россией и Китаем очень значимо для поддержания глобальной и региональной стабильности. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Российско-китайское военное сотрудничество — важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Мы регулярно проводим совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе», — сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Слова цитирует ТАСС.

В ходе встречи было отмечено, что Россия рассчитывает на тесное и плодотворное сотрудничество с китайскими партнерами, что способствует укреплению стратегического партнерства в оборонной сфере. Министр обороны РФ выразил уверенность в том, что текущие переговоры послужат дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Готовность Китая развивать военное сотрудничество с РФ подтвердил Цзюнь. Он выразил уверенность в том, что две страны имеют сильные позиции для развития двустороннего военного сотрудничества и возможность начать новый этап в этом направлении.

Дун Цзюнь подчеркнул, что первая встреча с Белоусовым происходит на фоне устоявшихся дружеских отношений между Китаем и Россией и общего стремления углублять военное взаимодействие. Он также отметил, что назначение Белоусова на пост министра обороны РФ приходится на сложный исторический период, что подчеркивает доверие, оказанное ему президентом России Владимиром Путиным, и указывает на его лидерские качества.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Китай с официальным визитом. Встреча российской делегации прошла у здания Центрального военного совета КНР в Пекине, где была организована официальная церемония приветствия с участием роты Почетного караула и оркестра. Адмирал Дун Цзюнь, занимающий пост министра обороны Китая, приветствовал российского коллегу. Мероприятие закончилось торжественным маршем роты почетного караула.

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Сотрудничество между Россией и Китаем очень значимо для поддержания глобальной и региональной стабильности. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. «Российско-китайское военное сотрудничество — важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Мы регулярно проводим совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе», — сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Слова цитирует ТАСС. В ходе встречи было отмечено, что Россия рассчитывает на тесное и плодотворное сотрудничество с китайскими партнерами, что способствует укреплению стратегического партнерства в оборонной сфере. Министр обороны РФ выразил уверенность в том, что текущие переговоры послужат дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Готовность Китая развивать военное сотрудничество с РФ подтвердил Цзюнь. Он выразил уверенность в том, что две страны имеют сильные позиции для развития двустороннего военного сотрудничества и возможность начать новый этап в этом направлении. Дун Цзюнь подчеркнул, что первая встреча с Белоусовым происходит на фоне устоявшихся дружеских отношений между Китаем и Россией и общего стремления углублять военное взаимодействие. Он также отметил, что назначение Белоусова на пост министра обороны РФ приходится на сложный исторический период, что подчеркивает доверие, оказанное ему президентом России Владимиром Путиным, и указывает на его лидерские качества. Ранее министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Китай с официальным визитом. Встреча российской делегации прошла у здания Центрального военного совета КНР в Пекине, где была организована официальная церемония приветствия с участием роты Почетного караула и оркестра. Адмирал Дун Цзюнь, занимающий пост министра обороны Китая, приветствовал российского коллегу. Мероприятие закончилось торжественным маршем роты почетного караула.
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