Сотрудничество между Россией и Китаем очень значимо для поддержания глобальной и региональной стабильности. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.
«Российско-китайское военное сотрудничество — важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Мы регулярно проводим совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе», — сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Слова цитирует ТАСС.
В ходе встречи было отмечено, что Россия рассчитывает на тесное и плодотворное сотрудничество с китайскими партнерами, что способствует укреплению стратегического партнерства в оборонной сфере. Министр обороны РФ выразил уверенность в том, что текущие переговоры послужат дальнейшему укреплению двусторонних отношений.
Готовность Китая развивать военное сотрудничество с РФ подтвердил Цзюнь. Он выразил уверенность в том, что две страны имеют сильные позиции для развития двустороннего военного сотрудничества и возможность начать новый этап в этом направлении.
Дун Цзюнь подчеркнул, что первая встреча с Белоусовым происходит на фоне устоявшихся дружеских отношений между Китаем и Россией и общего стремления углублять военное взаимодействие. Он также отметил, что назначение Белоусова на пост министра обороны РФ приходится на сложный исторический период, что подчеркивает доверие, оказанное ему президентом России Владимиром Путиным, и указывает на его лидерские качества.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Китай с официальным визитом. Встреча российской делегации прошла у здания Центрального военного совета КНР в Пекине, где была организована официальная церемония приветствия с участием роты Почетного караула и оркестра. Адмирал Дун Цзюнь, занимающий пост министра обороны Китая, приветствовал российского коллегу. Мероприятие закончилось торжественным маршем роты почетного караула.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!