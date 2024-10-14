Челябинцы перестали покупать садовые участки с домиком

В Челябинске по состоянию на октябрь 2024 года 50% дач собственники сняли с продажи до февраля. На сады в настоящее время крайне низкий спрос, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске снег, снимаем с продажи садовые участки с домами, уже сняли где-то 50% дачных домиков. Уже кто-то воду слил, закрыл ставни железные, и оставил до февраля свои уютные и ухоженные дачи», — отметила Шатрукова.
Также Шатрукова сообщила, что в октябре в продаже в основном остались заброшенные садовые участки, которые не были проданы. На них цены понемногу снижаются, но такие сады мало кто покупает. В целом на данный момент специалисты в сфере недвижимости отмечают снижение спроса на сады, а покупать их выгоднее всего будет с февраля 2024 года.
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