14 октября 2024

Челябинцы перестали покупать садовые участки с домиком

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске на дачи резко снизился спрос
В Челябинске на дачи резко снизился спрос Фото:

В Челябинске по состоянию на октябрь 2024 года 50% дач собственники сняли с продажи до февраля. На сады в настоящее время крайне низкий спрос, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске снег, снимаем с продажи садовые участки с домами, уже сняли где-то 50% дачных домиков. Уже кто-то воду слил, закрыл ставни железные, и оставил до февраля свои уютные и ухоженные дачи», — отметила Шатрукова.

Также Шатрукова сообщила, что в октябре в продаже в основном остались заброшенные садовые участки, которые не были проданы. На них цены понемногу снижаются, но такие сады мало кто покупает. В целом на данный момент специалисты в сфере недвижимости отмечают снижение спроса на сады, а покупать их выгоднее всего будет с февраля 2024 года.

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В Челябинске по состоянию на октябрь 2024 года 50% дач собственники сняли с продажи до февраля. На сады в настоящее время крайне низкий спрос, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске снег, снимаем с продажи садовые участки с домами, уже сняли где-то 50% дачных домиков. Уже кто-то воду слил, закрыл ставни железные, и оставил до февраля свои уютные и ухоженные дачи», — отметила Шатрукова. Также Шатрукова сообщила, что в октябре в продаже в основном остались заброшенные садовые участки, которые не были проданы. На них цены понемногу снижаются, но такие сады мало кто покупает. В целом на данный момент специалисты в сфере недвижимости отмечают снижение спроса на сады, а покупать их выгоднее всего будет с февраля 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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