Кинувший подносом в тюменца мужчина извинился через адвоката

14 октября 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Кинувший в кассира поднос мужчина сейчас в СИЗО до 10 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стали известны новые подробности конфликта между сотрудником Tesla Burger и мужчиной, который кинул в него поднос в тюменском торговом центре. Как рассказал источник URA.RU из сети кафе, где произошел конфликт, до суда адвокат зачинщика конфликта (Абдулы) встретился с потерпевшим. Правонарушителя также разыскивает община мигрантов, которая хотела бы записать видеоизвинения с правонарушителем. «Суд был назначен на 12 октября, а 11 октября к продавцу приходил адвокат Абдулы. После этого парень замкнулся и ни с кем не обсуждал произошедшее. На суд нас не пустили, но мы даже не узнали о решении от самого потерпевшего», — рассказал URA.RU Как стало известно из официальных материалов дела, Абдула принес свои извинения пострадавшему. В разговоре с агентством владелец бургерной Владислав Джурович рассказал, что потерпевший и нападавший решили все вопросы мирным путем. Будет ли выплачена компенсация потерпевшему пока неизвестно. В редакцию telegram-канала «Темы Тюмени», который первым опубликовал видео с произошедшим, также был направлен запрос от общины по мигрантам. В нем указано, что представителям необходимо видео с конфликтом, чтобы в дальнейшем они могли предоставить видеоизвинения от агрессивного посетителя кафе. Ранее URA.RU писало, что Абдула помещен в СИЗО до 10 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стали известны новые подробности конфликта между сотрудником Tesla Burger и мужчиной, который кинул в него поднос в тюменском торговом центре. Как рассказал источник URA.RU из сети кафе, где произошел конфликт, до суда адвокат зачинщика конфликта (Абдулы) встретился с потерпевшим. Правонарушителя также разыскивает община мигрантов, которая хотела бы записать видеоизвинения с правонарушителем. «Суд был назначен на 12 октября, а 11 октября к продавцу приходил адвокат Абдулы. После этого парень замкнулся и ни с кем не обсуждал произошедшее. На суд нас не пустили, но мы даже не узнали о решении от самого потерпевшего», — рассказал URA.RU Как стало известно из официальных материалов дела, Абдула принес свои извинения пострадавшему. В разговоре с агентством владелец бургерной Владислав Джурович рассказал, что потерпевший и нападавший решили все вопросы мирным путем. Будет ли выплачена компенсация потерпевшему пока неизвестно. В редакцию telegram-канала «Темы Тюмени», который первым опубликовал видео с произошедшим, также был направлен запрос от общины по мигрантам. В нем указано, что представителям необходимо видео с конфликтом, чтобы в дальнейшем они могли предоставить видеоизвинения от агрессивного посетителя кафе. Ранее URA.RU писало, что Абдула помещен в СИЗО до 10 октября.