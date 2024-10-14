Одному из пассажиров стало плохо прямо в трамвае (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 14 октября возле остановки торгово-развлекательного центра «Карнавал» встало движение трамваев. В одном из вагонов пассажиру стало плохо, рассказал очевидец.
«На остановке „Карнавал“ встали трамваи. Одному из пассажиров стало плохо», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу скорой медпомощи. На момент публикации ответ не поступил.
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