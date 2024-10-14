В Екатеринбурге возле ТРЦ «Карнавал» встали трамваи. Фото

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Акция "Сигнал" против маленьких зарплат у работников екатеринбургского ТТУ. Екатеринбург, пробка, поломка, трамваи
Одному из пассажиров стало плохо прямо в трамвае (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 14 октября возле остановки торгово-развлекательного центра «Карнавал» встало движение трамваев. В одном из вагонов пассажиру стало плохо, рассказал очевидец.

«На остановке „Карнавал“ встали трамваи. Одному из пассажиров стало плохо», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу скорой медпомощи. На момент публикации ответ не поступил.

Фото:

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В Екатеринбурге вечером 14 октября возле остановки торгово-развлекательного центра «Карнавал» встало движение трамваев. В одном из вагонов пассажиру стало плохо, рассказал очевидец. «На остановке „Карнавал“ встали трамваи. Одному из пассажиров стало плохо», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу скорой медпомощи. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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