В Челябинске резко взлетели цены на аренду квартир

14 октября 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Цены на аренду однокомнатных квартир с начала года выросли на 36% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с начала 2024 года цены на аренду однокомнатных квартир выросли на 35,8%, а за третий квартал — на 18,5%. На данный момент снять «однушку» в долгосрочную аренду можно за 26 тысяч 989 рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с начала 2024 года стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир выросла на 35,8%, а за третий квартал — на 18,5% до 26 тысяч 898 рублей. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 10,8% до 32 тысяч 500 рублей», — сообщается на сайте о недвижимости «Мир квартир». Также в исследовании отмечается, арендное трехкомнатное жилье в городе с начала года подорожало на 28%, за третий квартал — на 10,3%. На данный момент снять на месяц трехкомнатную квартиру в городе можно за 42 тысячи рублей. Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в условиях роста ключевой ставки и сворачивания льготных ипотечных программ, многие челябинцы, как и в целом жители России, выбирают снимать, а не покупать жилье. Из-за этого рентье увеличивают стоимость аренды жилья. Причем неизвестно, когда рост арендных ставок на жилье закончится. По прогнозам специалиста, до конца 2024 года цены на аренду жилья в городе точно будут расти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с начала 2024 года цены на аренду однокомнатных квартир выросли на 35,8%, а за третий квартал — на 18,5%. На данный момент снять «однушку» в долгосрочную аренду можно за 26 тысяч 989 рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с начала 2024 года стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир выросла на 35,8%, а за третий квартал — на 18,5% до 26 тысяч 898 рублей. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 10,8% до 32 тысяч 500 рублей», — сообщается на сайте о недвижимости «Мир квартир». Также в исследовании отмечается, арендное трехкомнатное жилье в городе с начала года подорожало на 28%, за третий квартал — на 10,3%. На данный момент снять на месяц трехкомнатную квартиру в городе можно за 42 тысячи рублей. Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в условиях роста ключевой ставки и сворачивания льготных ипотечных программ, многие челябинцы, как и в целом жители России, выбирают снимать, а не покупать жилье. Из-за этого рентье увеличивают стоимость аренды жилья. Причем неизвестно, когда рост арендных ставок на жилье закончится. По прогнозам специалиста, до конца 2024 года цены на аренду жилья в городе точно будут расти.