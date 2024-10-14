14 октября 2024

Махонин предложил выплачивать женам участников спецоперации 135 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер единовременной выплаты при рождении ребенка составит почти 135 тысяч рублей
Размер единовременной выплаты при рождении ребенка составит почти 135 тысяч рублей Фото:

Проект закона о выплатах при рождении ребенка женам участников спецоперации в Пермском крае будет рассмотрен депутатами в октябре. Выплату также будут получать молодые мамы, получающие среднее специальное или высшее образование. Документ внес на рассмотрение краевого парламента губернатор Дмитрий Махонин. Размер единовременной выплаты составит 134 650 рублей, говорится в telegram-канале законодательного собрания Прикамья.

«Единовременную выплату при рождении ребенка смогут получать женщины, состоящие в браке с участником специальной военной операции или обучающиеся в профессиональном образовательном учреждении или вузе. Размер выплаты составит 134 650 рублей. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение в краевой парламент. Планируется, что документ будет рассмотрен на заседании краевого парламента в октябре в двух чтениях», — информирует пресс-служба краевого заксобрания.

В случае принятия депутатами законопроекта единовременная выплата будет предоставляться на каждого ребенка до достижения детьми возраста трех лет. Ранее стало известно, что в Пермском крае начался прием заявок от жен участников спецоперации на получение соответствующих выплат. При этом в региональном правительстве сообщали, что сумма поддержки составит почти 128 тысяч рублей.

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Проект закона о выплатах при рождении ребенка женам участников спецоперации в Пермском крае будет рассмотрен депутатами в октябре. Выплату также будут получать молодые мамы, получающие среднее специальное или высшее образование. Документ внес на рассмотрение краевого парламента губернатор Дмитрий Махонин. Размер единовременной выплаты составит 134 650 рублей, говорится в telegram-канале законодательного собрания Прикамья. «Единовременную выплату при рождении ребенка смогут получать женщины, состоящие в браке с участником специальной военной операции или обучающиеся в профессиональном образовательном учреждении или вузе. Размер выплаты составит 134 650 рублей. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение в краевой парламент. Планируется, что документ будет рассмотрен на заседании краевого парламента в октябре в двух чтениях», — информирует пресс-служба краевого заксобрания. В случае принятия депутатами законопроекта единовременная выплата будет предоставляться на каждого ребенка до достижения детьми возраста трех лет. Ранее стало известно, что в Пермском крае начался прием заявок от жен участников спецоперации на получение соответствующих выплат. При этом в региональном правительстве сообщали, что сумма поддержки составит почти 128 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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