Жены бойцов СВО из Прикамья могут получить 128 000 рублей за рождение ребенка

В Прикамье стартовал прием заявок от жен участников спецоперации ВС РФ на Украине на получение выплат на рождение ребенка. Сумма поддержки — 127 994 рубля, пояснила пресс-служба правительства региона.
«В Пермском крае принимаются заявки от жен участников специальной военной операции на получение выплат на рождение ребенка. Поддержку могут получить те семьи, дети в которых родились с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года. Ее размер составляет 127 994 рубля», — написано на сайте ведомства.
Выплата супруге бойца СВО будет предоставлена при соблюдении следующих условий:
- постоянное проживание заявителя в регионе на дату рождения ребенка;
- рождение ребенка в зарегистрированном браке;
- обращение в период участия отца новорожденного в спецоперации или в течение 12 месяцев после прекращения отцом ребенка участия в СВО, либо в течение 300 дней с момента гибели отца, признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим.
Для оформления поддержки необходимо также предоставить выписку из приказа командира воинской части, копию военного билета, справку из военного комиссариата или воинской части об участии отца ребенка в спецоперации, выписку из истории болезни. Подойдет любой из перечисленных документов. Всю информацию можно уточнить на «горячей линии» в Центре социальных выплат Прикамья по телефону: 8-800-302-83-89.
В августе было власти приняли решение, согласно которому контрактники, уезжающие на СВО, получат 400 тысяч рублей плюсом к федеральным выплатам. В Пермского округе к общей сумме добавили еще 100 тысяч рублей.
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