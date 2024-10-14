Пермякам в торговом центре будут ставить прививки от гриппа и гепатита

В Перми на этой неделе работают четыре мобильных пункта вакцинации. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.
«Четыре мобильных пункта вакцинации будут работать в Перми на этой неделе. Привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. Для этого при себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС», — говорится на сайте краевого правительства.
Пункты вакцинации открыты по следующим адресам:
- ТРК «СПЕШИLOVE» (улица Спешилова, 114, 1-й этаж): 18 и 19 октября с 12:00 до 15:00. В наличии вакцины от гриппа, пневмококковой инфекции и гепатита В.
- Центральный рынок (улица Пушкина, 104, внутри здания рынка, рядом с платной парковкой): 15-18 октября с 10:00 до 14:00. В наличии вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции.
- ТЦ «Знание» (улица Крупской, 42, 2 этаж): 15 и 17 октября с 11:00 до 18:00. В наличии вакцина от гриппа.
- ТРЦ «Планета» (улица Шоссе Космонавтов, 162б, 1-й этаж, отдельный вход около 1-го входа в ТРЦ): 15 и 17 октября с 17:00 до 19:00. В наличии вакцина от гриппа.
Еще один пункт вакцинации открылся в Очере в ТЦ «Караван» по улица Ленина, 46. Он будет открыт 18 октября с 10:00 до 14:00. В наличии вакцина от гриппа.
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