У самолета SuperJet до Челябинска из Минвод отказал двигатель

У самолета SuperJet, который должен был вылететь из Минвод до Челябинска, отказал двигатель. Самолет вернулся на стоянку.
«Аэродром Минеральных Вод. Возврат на стоянку с места запуска по технической причине (проблема с запуском двигателя)», — сообщил telegram-канал Aviaincident.
Происшествие произошло 14 октября в 2 часа 20 минут по московскому времени. Эксплуатантом выступила компания «Азимут». Судя по онлайн-табло аэропорта, самолет прибыл в город назначения с опозданием в четыре часа 11 минут.
В офис перевозчика URA.RU при подготовке материала направил официальный запрос, ответ на который к моменту публикации не поступил. Также не удалось дозвониться до пресс-службы челябинского аэропорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!