У самолета SuperJet до Челябинска из Минвод отказал двигатель

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Самолет вынужден был вернуться на стоянку
Самолет вынужден был вернуться на стоянку Фото:

У самолета SuperJet, который должен был вылететь из Минвод до Челябинска, отказал двигатель. Самолет вернулся на стоянку.

«Аэродром Минеральных Вод. Возврат на стоянку с места запуска по технической причине (проблема с запуском двигателя)», — сообщил telegram-канал Aviaincident.

Происшествие произошло 14 октября в 2 часа 20 минут по московскому времени. Эксплуатантом выступила компания «Азимут». Судя по онлайн-табло аэропорта, самолет прибыл в город назначения с опозданием в четыре часа 11 минут.

В офис перевозчика URA.RU при подготовке материала направил официальный запрос, ответ на который к моменту публикации не поступил. Также не удалось дозвониться до пресс-службы челябинского аэропорта.

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У самолета SuperJet, который должен был вылететь из Минвод до Челябинска, отказал двигатель. Самолет вернулся на стоянку. «Аэродром Минеральных Вод. Возврат на стоянку с места запуска по технической причине (проблема с запуском двигателя)», — сообщил telegram-канал Aviaincident. Происшествие произошло 14 октября в 2 часа 20 минут по московскому времени. Эксплуатантом выступила компания «Азимут». Судя по онлайн-табло аэропорта, самолет прибыл в город назначения с опозданием в четыре часа 11 минут. В офис перевозчика URA.RU при подготовке материала направил официальный запрос, ответ на который к моменту публикации не поступил. Также не удалось дозвониться до пресс-службы челябинского аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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