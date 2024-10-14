Бастрыкин подключился к инциденту в ХМАО, где житель угрожал расправой детям

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подключился к инциденту в Ханты-Мансийске, где житель угрожал расправой детям. Он поручил руководителю СК ХМАО Михаилу Мокшину провести проверку, сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. И поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает telegram-канал.
Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска пожаловались на соседа, который нападает на детей. Полиция начала проверку.
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