Бастрыкин подключился к инциденту в ХМАО, где житель угрожал расправой детям

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Бастрыкин взял на контроль жалобы жителей Ханты-Мансийска на агрессивного соседа
Бастрыкин взял на контроль жалобы жителей Ханты-Мансийска на агрессивного соседа Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подключился к инциденту в Ханты-Мансийске, где житель угрожал расправой детям. Он поручил руководителю СК ХМАО Михаилу Мокшину провести проверку, сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. И поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает telegram-канал.

Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска пожаловались на соседа, который нападает на детей. Полиция начала проверку.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подключился к инциденту в Ханты-Мансийске, где житель угрожал расправой детям. Он поручил руководителю СК ХМАО Михаилу Мокшину провести проверку, сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. И поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска пожаловались на соседа, который нападает на детей. Полиция начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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