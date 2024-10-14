Жители Копейска часами ждут общественный транспорт до Челябинска. Видео

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , пешеходный переход, проезжая часть, автобус, общественный транспорт, автобус 87
Более 150 человек ждали общественный транспорт на вокзале в Копейске 14 октября утром Фото:

Жители Копейска часами ждут транспорт, чтобы доехать до Челябинска, который находится всего в 15-ти минутах езды. Утром 14 октября на остановке транспорт ждали более 150 человек, сообщают очевидцы.

«Сегодня, 14 октября, на автостанции Копейска собралось около 150 человек в ожидании автобусов и маршрутных такси. Уже больше получаса не можем уехать на работу, маршруток нет, автобусов нет!» — пишут разгневанные жители города в группе «Копейск | О личном» в соцсети «ВКонтакте».

Люди от вокзала пытаются добраться до любой остановки, чтобы там пересесть на нужный маршрут, но безуспешно. Происходящее они называют издевательством над людьми. «Где обещанные 25 автобусов в четвертом квартале?» — спрашивают жители Копейска.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

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Жители Копейска часами ждут транспорт, чтобы доехать до Челябинска, который находится всего в 15-ти минутах езды. Утром 14 октября на остановке транспорт ждали более 150 человек, сообщают очевидцы. «Сегодня, 14 октября, на автостанции Копейска собралось около 150 человек в ожидании автобусов и маршрутных такси. Уже больше получаса не можем уехать на работу, маршруток нет, автобусов нет!» — пишут разгневанные жители города в группе «Копейск | О личном» в соцсети «ВКонтакте». Люди от вокзала пытаются добраться до любой остановки, чтобы там пересесть на нужный маршрут, но безуспешно. Происходящее они называют издевательством над людьми. «Где обещанные 25 автобусов в четвертом квартале?» — спрашивают жители Копейска. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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