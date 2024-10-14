Жители Копейска часами ждут транспорт, чтобы доехать до Челябинска, который находится всего в 15-ти минутах езды. Утром 14 октября на остановке транспорт ждали более 150 человек, сообщают очевидцы.
«Сегодня, 14 октября, на автостанции Копейска собралось около 150 человек в ожидании автобусов и маршрутных такси. Уже больше получаса не можем уехать на работу, маршруток нет, автобусов нет!» — пишут разгневанные жители города в группе «Копейск | О личном» в соцсети «ВКонтакте».
Люди от вокзала пытаются добраться до любой остановки, чтобы там пересесть на нужный маршрут, но безуспешно. Происходящее они называют издевательством над людьми. «Где обещанные 25 автобусов в четвертом квартале?» — спрашивают жители Копейска.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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