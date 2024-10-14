В Тюмени перенесли концерт комика Гаврилова

В Тюмени перенесли выступление комика Дмитрия Гаврилова, которого ранее арестовали на 13 суток и оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. Стендап-концерт должен был состояться 4 октября. Такая информация указана на сайте артиста.
«По независящим от нас причинам, все осенние концерты будут перенесены на весну! Сейчас мы подгадываем новые даты и сразу же вас проинформируем! Ваши уже купленные билеты останутся действительными на новую дату, сдавать или обменивать билет не нужно», — указано на сайте.
Ранее URA.RU писало, что Гаврилов 10 сентября был арестован в Нижнем Новгороде на 13 суток. В отношении него было возбуждено дело из-за видеоролика, в котором были найдены признаки унижения человеческого достоинства. Позднее комика оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ, сообщает ТАСС.
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