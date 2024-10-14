В Первоуральске (Свердловская область) 21-летняя девушка зарезала 13-летнюю дочку своих знакомых. Трагедия произошла 9 октября. Подробности ЧП URA.RU рассказали в свердловских силовых структурах.
По версии следствия, уроженка одной из бывших союзных республик поругалась с девочкой и нанесла ей несколько ножевых ранений. После этого обвиняемая подожгла квартиру и скрылась. Однако ее смогли оперативно задержать, сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.
«Следователи провели осмотр в квартире, допросили ряд свидетелей, назначили экспертизы. Суд отправил фигурантку в СИЗО. Свою вину она признала», — заключил офицер.
Погибшая проживала в полной и благополучной семье. Обвиняемая официально нигде не работала, занималась продажей косметики. Мама и папа девочки в момент трагедии были на работе, добавил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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