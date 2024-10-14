Свердловчанка зарезала девочку и подожгла квартиру. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемая свою вину признала
Обвиняемая свою вину признала Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) 21-летняя девушка зарезала 13-летнюю дочку своих знакомых. Трагедия произошла 9 октября. Подробности ЧП URA.RU рассказали в свердловских силовых структурах.

По версии следствия, уроженка одной из бывших союзных республик поругалась с девочкой и нанесла ей несколько ножевых ранений. После этого обвиняемая подожгла квартиру и скрылась. Однако ее смогли оперативно задержать, сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

«Следователи провели осмотр в квартире, допросили ряд свидетелей, назначили экспертизы. Суд отправил фигурантку в СИЗО. Свою вину она признала», — заключил офицер.

Погибшая проживала в полной и благополучной семье. Обвиняемая официально нигде не работала, занималась продажей косметики. Мама и папа девочки в момент трагедии были на работе, добавил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Обвиняемая в суде
Обвиняемая в суде
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) 21-летняя девушка зарезала 13-летнюю дочку своих знакомых. Трагедия произошла 9 октября. Подробности ЧП URA.RU рассказали в свердловских силовых структурах. По версии следствия, уроженка одной из бывших союзных республик поругалась с девочкой и нанесла ей несколько ножевых ранений. После этого обвиняемая подожгла квартиру и скрылась. Однако ее смогли оперативно задержать, сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. «Следователи провели осмотр в квартире, допросили ряд свидетелей, назначили экспертизы. Суд отправил фигурантку в СИЗО. Свою вину она признала», — заключил офицер. Погибшая проживала в полной и благополучной семье. Обвиняемая официально нигде не работала, занималась продажей косметики. Мама и папа девочки в момент трагедии были на работе, добавил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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