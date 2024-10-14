Синоптики рассказали, когда на Екатеринбург снова обрушится снегопад

В Екатеринбурге 19—20 октября ожидаются мокрый снег и небольшой дождь. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.
«В конце рабочей недели Урал окажется в барической седловине между двумя антициклонами: увеличится облачность, 19—20 октября в Свердловской области вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — пояснили синоптики. Дневная температура в эти дни будет варьироваться от 3 до 8 градусов, а ночная — от 0 до -5 градусов.
Несмотря на это, с 14 по 19 октября на Среднем Урале ожидается постепенное разрушение слоя снега. Максимальная температура воздуха в этот период достигнет 9 градусов тепла.
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