Синоптики рассказали, когда на Екатеринбург снова обрушится снегопад

В Екатеринбурге 19—20 октября выпадут мокрый снег и дождь
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум институтов развития. Пленарное заседание. Екатеринбург, снег на тротуаре, снегопад, зима, мокрый снег
Температура опустится до -5 градусов Фото:

В Екатеринбурге 19—20 октября ожидаются мокрый снег и небольшой дождь. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.

«В конце рабочей недели Урал окажется в барической седловине между двумя антициклонами: увеличится облачность, 19—20 октября в Свердловской области вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — пояснили синоптики. Дневная температура в эти дни будет варьироваться от 3 до 8 градусов, а ночная — от 0 до -5 градусов.

Несмотря на это, с 14 по 19 октября на Среднем Урале ожидается постепенное разрушение слоя снега. Максимальная температура воздуха в этот период достигнет 9 градусов тепла.

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В Екатеринбурге 19—20 октября ожидаются мокрый снег и небольшой дождь. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре. «В конце рабочей недели Урал окажется в барической седловине между двумя антициклонами: увеличится облачность, 19—20 октября в Свердловской области вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — пояснили синоптики. Дневная температура в эти дни будет варьироваться от 3 до 8 градусов, а ночная — от 0 до -5 градусов. Несмотря на это, с 14 по 19 октября на Среднем Урале ожидается постепенное разрушение слоя снега. Максимальная температура воздуха в этот период достигнет 9 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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