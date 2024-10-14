Собственники квартир в Челябинске снижают цены на вторичное жилье

В Челябинске по состоянию на сентябрь 2024 года стоимость вторичного жилья составила 98 тысяч 113 рублей за квадратный метр. При этом в Челябинске квартиры на вторичном рынке в среднем продавали по 88 тысяч 300 рублей за квадрат. Предпродажный торг в городе составил 9,48%, сообщили в пресс-службе АН «Этажи».
«Средняя стоимость квартир в Челябинске в сентябре 2024 года составила 98 тысяч 113 рублей за квадратный метр, а удельная цена продаж — 88 тысяч 394 рублей за „квадрат“. В среднем покупатели получали дисконт от продавцов в размере 9,48%», — сообщили в пресс-службе.
В Челябинске на вторичном рынке жилья в сентябре продавались более тысячи квартир. По сравнению с августом их число выросло на 3,42%.
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