14 октября 2024

Собственники квартир в Челябинске снижают цены на вторичное жилье

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Предпродажный торг на вторичное жилье в городе составил 9,48%
Предпродажный торг на вторичное жилье в городе составил 9,48% Фото:

В Челябинске по состоянию на сентябрь 2024 года стоимость вторичного жилья составила 98 тысяч 113 рублей за квадратный метр. При этом в Челябинске квартиры на вторичном рынке в среднем продавали по 88 тысяч 300 рублей за квадрат. Предпродажный торг в городе составил 9,48%, сообщили в пресс-службе АН «Этажи».

«Средняя стоимость квартир в Челябинске в сентябре 2024 года составила 98 тысяч 113 рублей за квадратный метр, а удельная цена продаж — 88 тысяч 394 рублей за „квадрат“. В среднем покупатели получали дисконт от продавцов в размере 9,48%», — сообщили в пресс-службе.

В Челябинске на вторичном рынке жилья в сентябре продавались более тысячи квартир. По сравнению с августом их число выросло на 3,42%.

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В Челябинске по состоянию на сентябрь 2024 года стоимость вторичного жилья составила 98 тысяч 113 рублей за квадратный метр. При этом в Челябинске квартиры на вторичном рынке в среднем продавали по 88 тысяч 300 рублей за квадрат. Предпродажный торг в городе составил 9,48%, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «Средняя стоимость квартир в Челябинске в сентябре 2024 года составила 98 тысяч 113 рублей за квадратный метр, а удельная цена продаж — 88 тысяч 394 рублей за „квадрат“. В среднем покупатели получали дисконт от продавцов в размере 9,48%», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске на вторичном рынке жилья в сентябре продавались более тысячи квартир. По сравнению с августом их число выросло на 3,42%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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