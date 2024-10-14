РОМИР: треть россиян заявила об ухудшении материального положения

Материальное положение почти у трети россиян ухудшилось в третьем квартале 2024 года. Об этом свидетельствует исследование компании РОМИР.
«Доля тех, чье положение ухудшилось, выросла с 29% до 31%. В сентябре этот показатель достиг 34%», — пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование.
При этом доля граждан, чувствующих улучшение своего материального положения, снизилась с 14% до 11%, а тех, кто не почувствовать изменения, увеличилась с 57% до 58%. Ожидания россиян относительно будущего также изменились: доля ожидающих улучшения доходов уменьшилась с 17% до 15%, в то время как доля ожидающих ухудшения осталась на прежнем уровне и составила 28%.
Ранее ВЦИОМ раскрыл, сколько россиян хотят уехать из страны. Согласно опросу, в 2024 году лишь 5% жителей РФ стремятся уехать из страны. Покинуть страну чаще стремится молодежь и граждане с плохим материальным положением.
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