В Перми из автовокзала эвакуировали людей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В автовокзале работают экстренные службы.
В автовокзале работают экстренные службы. Фото:

В Перми закрыли здание автовокзала и эвакуировали из него людей. Об этом сообщил telegram-канал «ЧП Пермь новости».

«Пермский автовокзал закрыт», — сказано в сообщении. На фото видно, что у здания стоят автомобиль реанимации и скорой медицинской помощи.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

Вход в здание закрыт
Вход в здание закрыт
Фото:
Автомобиль скорой помощи приехал
Автомобиль скорой помощи приехал
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми закрыли здание автовокзала и эвакуировали из него людей. Об этом сообщил telegram-канал «ЧП Пермь новости». «Пермский автовокзал закрыт», — сказано в сообщении. На фото видно, что у здания стоят автомобиль реанимации и скорой медицинской помощи. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...