В автовокзале работают экстренные службы.
В Перми закрыли здание автовокзала и эвакуировали из него людей. Об этом сообщил telegram-канал «ЧП Пермь новости».
«Пермский автовокзал закрыт», — сказано в сообщении. На фото видно, что у здания стоят автомобиль реанимации и скорой медицинской помощи.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
Вход в здание закрыт
Автомобиль скорой помощи приехал
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!