Бывший вице-губернатор ХМАО возглавил 100-миллиардный фонд окружных властей

Генеральным директором Фонда развития Югры стал бывший заместитель губернатора Сергей Черняев. Об этом сообщается на сайте Фонда.
«Наша команда — генеральный директор. Черняев Сергей Владимирович», — говорится на сайте Фонда.
В ежегодном обороте фонда более 100 миллиардов рублей. Его бывший директор Роман Колупаев покинул пост — получил директиву о сложении полномочий на фоне обновления кабмина. Как и ожидалось, губернатор ХМАО Руслан Кухарук не стал включать экс-куратора деппрома Сергея Черняева в состав правительства. Однако в югорской политике он сохранился и даже получил высокооплачиваемую должность.
Ранее URA.RU писало, что глава правительственного Фонда развития Югры Роман Колупаев уходит в отставку. Источники агентства в политическом истеблишменте сообщали, что его место займет вице-губернатор Сергей Черняев
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