Бывший вице-губернатор ХМАО возглавил 100-миллиардный фонд окружных властей

Директором Фонда развития стал Сергей Черняев
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Сергей Черняев возглавил Фонд развития Югры
Сергей Черняев возглавил Фонд развития Югры Фото:

Генеральным директором Фонда развития Югры стал бывший заместитель губернатора Сергей Черняев. Об этом сообщается на сайте Фонда.

«Наша команда — генеральный директор. Черняев Сергей Владимирович», — говорится на сайте Фонда.

В ежегодном обороте фонда более 100 миллиардов рублей. Его бывший директор Роман Колупаев покинул пост — получил директиву о сложении полномочий на фоне обновления кабмина. Как и ожидалось, губернатор ХМАО Руслан Кухарук не стал включать экс-куратора деппрома Сергея Черняева в состав правительства. Однако в югорской политике он сохранился и даже получил высокооплачиваемую должность.

Ранее URA.RU писало, что глава правительственного Фонда развития Югры Роман Колупаев уходит в отставку. Источники агентства в политическом истеблишменте сообщали, что его место займет вице-губернатор Сергей Черняев

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Генеральным директором Фонда развития Югры стал бывший заместитель губернатора Сергей Черняев. Об этом сообщается на сайте Фонда. «Наша команда — генеральный директор. Черняев Сергей Владимирович», — говорится на сайте Фонда. В ежегодном обороте фонда более 100 миллиардов рублей. Его бывший директор Роман Колупаев покинул пост — получил директиву о сложении полномочий на фоне обновления кабмина. Как и ожидалось, губернатор ХМАО Руслан Кухарук не стал включать экс-куратора деппрома Сергея Черняева в состав правительства. Однако в югорской политике он сохранился и даже получил высокооплачиваемую должность. Ранее URA.RU писало, что глава правительственного Фонда развития Югры Роман Колупаев уходит в отставку. Источники агентства в политическом истеблишменте сообщали, что его место займет вице-губернатор Сергей Черняев
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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