ВС РФ освободили Черкасскую Конопельку
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Российские военные успешно освободили населенный пункт Черкасская Конопелька в Курской области. Он находится всего в шести километрах от крупного районного центра Суджи.
«Сегодня днем морпехи из 810-й бригады, 11-й ОДШБр и бойцы группировки „Север“ полностью вытеснили ВСУ из населенного пункта Черкасская Конопелька», — пишет telegram-канал Shot. Подтверждения от официальных источников пока нет. Кроме того, по сообщению telegram-канала, военнослужащие ВС РФ успешно отразили контратаки украинских военных в районе Зеленого Шляха, удерживая занятые позиции.
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