Shot: ВС РФ освободили Черкасскую Конопельку в Курской области

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ВС РФ освободили Черкасскую Конопельку
ВС РФ освободили Черкасскую Конопельку Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные успешно освободили населенный пункт Черкасская Конопелька в Курской области. Он находится всего в шести километрах от крупного районного центра Суджи.

«Сегодня днем морпехи из 810-й бригады, 11-й ОДШБр и бойцы группировки „Север“ полностью вытеснили ВСУ из населенного пункта Черкасская Конопелька», — пишет telegram-канал Shot. Подтверждения от официальных источников пока нет. Кроме того, по сообщению telegram-канала, военнослужащие ВС РФ успешно отразили контратаки украинских военных в районе Зеленого Шляха, удерживая занятые позиции.

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Российские военные успешно освободили населенный пункт Черкасская Конопелька в Курской области. Он находится всего в шести километрах от крупного районного центра Суджи. «Сегодня днем морпехи из 810-й бригады, 11-й ОДШБр и бойцы группировки „Север“ полностью вытеснили ВСУ из населенного пункта Черкасская Конопелька», — пишет telegram-канал Shot. Подтверждения от официальных источников пока нет. Кроме того, по сообщению telegram-канала, военнослужащие ВС РФ успешно отразили контратаки украинских военных в районе Зеленого Шляха, удерживая занятые позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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