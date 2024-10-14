«Трактор» проиграл 11-й команде Востока, прервав победную серию

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"Трактор" прервал победную серию
"Трактор" прервал победную серию Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл идущему на 11-м месте омскому «Авангарду» со счетом 3:1. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«„Авангард“ одержал первую победу в сезоне на выезде. „Трактор“ после шести побед потерпел первое поражение», — сообщает корреспондент агентства.

Трактористы открыли счет в первом периоде. Однако во втором пропустили шайбу. В третьем периоде команда также пропустила гол. В финале челябинцы сняли вратаря, Однако получили гол в пустые ворота.

Тем не менее, «Трактор» остается лидером Восточной конференции КХЛ. 2авангард» после игры поднялся с 11 на девятое место.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл идущему на 11-м месте омскому «Авангарду» со счетом 3:1. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «„Авангард“ одержал первую победу в сезоне на выезде. „Трактор“ после шести побед потерпел первое поражение», — сообщает корреспондент агентства. Трактористы открыли счет в первом периоде. Однако во втором пропустили шайбу. В третьем периоде команда также пропустила гол. В финале челябинцы сняли вратаря, Однако получили гол в пустые ворота. Тем не менее, «Трактор» остается лидером Восточной конференции КХЛ. 2авангард» после игры поднялся с 11 на девятое место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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