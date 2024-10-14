«Трактор» проиграл 11-й команде Востока, прервав победную серию

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл идущему на 11-м месте омскому «Авангарду» со счетом 3:1. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«„Авангард“ одержал первую победу в сезоне на выезде. „Трактор“ после шести побед потерпел первое поражение», — сообщает корреспондент агентства.
Трактористы открыли счет в первом периоде. Однако во втором пропустили шайбу. В третьем периоде команда также пропустила гол. В финале челябинцы сняли вратаря, Однако получили гол в пустые ворота.
Тем не менее, «Трактор» остается лидером Восточной конференции КХЛ. 2авангард» после игры поднялся с 11 на девятое место.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!