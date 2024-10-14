Над Брянской областью сбиты девять украинских беспилотников

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Над Брянской областью уничтожили девять БПЛА
Над Брянской областью уничтожили девять БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Девять беспилотников ВСУ сбиты над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены девять БПЛА самолетного типа», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Сейчас работу ведут спецслужбы.

Обновлено. 22:10:

В Минобороны РФ сообщили, что в Брянской области пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку. По данным ведомства, над регионом сбито 16 украинских беспилотников. 

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Девять беспилотников ВСУ сбиты над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены девять БПЛА самолетного типа», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Сейчас работу ведут спецслужбы. Обновлено. 22:10: В Минобороны РФ сообщили, что в Брянской области пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку. По данным ведомства, над регионом сбито 16 украинских беспилотников. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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