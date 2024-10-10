В челябинском нацпарке нашли туриста спустя пять суток после пропажи

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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, таганай, природа, пейзаж, горы
Мужчина найден спустя пять суток после пропажи Фото:

В челябинском национальном парке «Таганай» 10 октября найден 39-летний турист из Курганской области, который пропал 5 октября. Об этом сообщили на официальной странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Найден. Жив», — указано на фото с ориентировками пропавшего туриста. Мужчина потерялся пять суток назад.

В ходе поисков жители двух регионов начали активно строить догадки, по какой причине туристу позволили совершить одиночное восхождение на гору Круглица, после которого он не вернулся 5 октября. По некоторым данным, туриста на днях видели на дороге рядом с Таганаем, водитель автомобиля предложил его подвезти. Мужчина отказался и ушел обратно в лес. Родственники туриста сообщали, что мужчина взял с собой два пауербанка и несколько раз выходил с ними на связь, указывая, что до сих пор находится в нацпарке.

Кроме того, в комментариях к посту вечером 9 октября появилась запись «Спасибо» с аккаунта потерявшегося туриста, после чего в активную переписку с читателями вступила его супруга. В сообществе спасотряда в тот момент установили табличку «Проверка информации», которая изменилась лишь к обеду 10 октября.

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В челябинском национальном парке «Таганай» 10 октября найден 39-летний турист из Курганской области, который пропал 5 октября. Об этом сообщили на официальной странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». «Найден. Жив», — указано на фото с ориентировками пропавшего туриста. Мужчина потерялся пять суток назад. В ходе поисков жители двух регионов начали активно строить догадки, по какой причине туристу позволили совершить одиночное восхождение на гору Круглица, после которого он не вернулся 5 октября. По некоторым данным, туриста на днях видели на дороге рядом с Таганаем, водитель автомобиля предложил его подвезти. Мужчина отказался и ушел обратно в лес. Родственники туриста сообщали, что мужчина взял с собой два пауербанка и несколько раз выходил с ними на связь, указывая, что до сих пор находится в нацпарке. Кроме того, в комментариях к посту вечером 9 октября появилась запись «Спасибо» с аккаунта потерявшегося туриста, после чего в активную переписку с читателями вступила его супруга. В сообществе спасотряда в тот момент установили табличку «Проверка информации», которая изменилась лишь к обеду 10 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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