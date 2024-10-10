В челябинском нацпарке нашли туриста спустя пять суток после пропажи

10 октября 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Мужчина найден спустя пять суток после пропажи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В челябинском национальном парке «Таганай» 10 октября найден 39-летний турист из Курганской области, который пропал 5 октября. Об этом сообщили на официальной странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». «Найден. Жив», — указано на фото с ориентировками пропавшего туриста. Мужчина потерялся пять суток назад. В ходе поисков жители двух регионов начали активно строить догадки, по какой причине туристу позволили совершить одиночное восхождение на гору Круглица, после которого он не вернулся 5 октября. По некоторым данным, туриста на днях видели на дороге рядом с Таганаем, водитель автомобиля предложил его подвезти. Мужчина отказался и ушел обратно в лес. Родственники туриста сообщали, что мужчина взял с собой два пауербанка и несколько раз выходил с ними на связь, указывая, что до сих пор находится в нацпарке. Кроме того, в комментариях к посту вечером 9 октября появилась запись «Спасибо» с аккаунта потерявшегося туриста, после чего в активную переписку с читателями вступила его супруга. В сообществе спасотряда в тот момент установили табличку «Проверка информации», которая изменилась лишь к обеду 10 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В челябинском национальном парке «Таганай» 10 октября найден 39-летний турист из Курганской области, который пропал 5 октября. Об этом сообщили на официальной странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». «Найден. Жив», — указано на фото с ориентировками пропавшего туриста. Мужчина потерялся пять суток назад. В ходе поисков жители двух регионов начали активно строить догадки, по какой причине туристу позволили совершить одиночное восхождение на гору Круглица, после которого он не вернулся 5 октября. По некоторым данным, туриста на днях видели на дороге рядом с Таганаем, водитель автомобиля предложил его подвезти. Мужчина отказался и ушел обратно в лес. Родственники туриста сообщали, что мужчина взял с собой два пауербанка и несколько раз выходил с ними на связь, указывая, что до сих пор находится в нацпарке. Кроме того, в комментариях к посту вечером 9 октября появилась запись «Спасибо» с аккаунта потерявшегося туриста, после чего в активную переписку с читателями вступила его супруга. В сообществе спасотряда в тот момент установили табличку «Проверка информации», которая изменилась лишь к обеду 10 октября.