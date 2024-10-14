«Не верьте глупостям»: евродепутат от Словакии рассказал о впечатлениях от Москвы

Посетивший Москву евродепутат Блага призвал не верить лжи Запада о бедности РФ

15 октября 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Блага посетил Москву и поделился своим впечатлением о жизни в России Фото: Роман Наумов © URA.RU Евродепутат Любош Блага опровергает распространяемые на Западе мифы о бедности России. Об этом он заявил в соцсети после посещения торговых центров в Москве. «Лжи, которая распространяется о России на Западе, нельзя верить», — заявил Блага в своем telegram-канале во время визита в Москву по случаю 80-летия МГИМО. Евродепутат подчеркнул, что в России высокое качество жизни и страна является развитой. Блага, побывав в магазине бытовой техники, отметил, что в РФ есть все, что нужно для жизни. «Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть». Он также призвал европейцев сравнить стоимость бензина, указав на значительно более низкую цену в РФ. Ранее Блага заявил, что приехал в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и извиниться за западную русофобию. Он заявил, что прогулялся по городу и смонтировал прогулку под песню певца SHAMAN’а «Встанем». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евродепутат Любош Блага опровергает распространяемые на Западе мифы о бедности России. Об этом он заявил в соцсети после посещения торговых центров в Москве. «Лжи, которая распространяется о России на Западе, нельзя верить», — заявил Блага в своем telegram-канале во время визита в Москву по случаю 80-летия МГИМО. Евродепутат подчеркнул, что в России высокое качество жизни и страна является развитой. Блага, побывав в магазине бытовой техники, отметил, что в РФ есть все, что нужно для жизни. «Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть». Он также призвал европейцев сравнить стоимость бензина, указав на значительно более низкую цену в РФ. Ранее Блага заявил, что приехал в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и извиниться за западную русофобию. Он заявил, что прогулялся по городу и смонтировал прогулку под песню певца SHAMAN’а «Встанем».