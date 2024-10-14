14 октября 2024

«Не верьте глупостям»: евродепутат от Словакии рассказал о впечатлениях от Москвы

Посетивший Москву евродепутат Блага призвал не верить лжи Запада о бедности РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, Красной площади, уличная фотография и МГУ. 21 марта 2024. Москва, спасская башня, мавзолей ленина, кремль, собор василия блаженного, покровский собор, москва, собор покрова пресвятой богородицы
Блага посетил Москву и поделился своим впечатлением о жизни в России Фото:

Евродепутат Любош Блага опровергает распространяемые на Западе мифы о бедности России. Об этом он заявил в соцсети после посещения торговых центров в Москве.

«Лжи, которая распространяется о России на Западе, нельзя верить», — заявил Блага в своем telegram-канале во время визита в Москву по случаю 80-летия МГИМО. Евродепутат подчеркнул, что в России высокое качество жизни и страна является развитой.

Блага, побывав в магазине бытовой техники, отметил, что в РФ есть все, что нужно для жизни. «Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть». Он также призвал европейцев сравнить стоимость бензина, указав на значительно более низкую цену в РФ.

Ранее Блага заявил, что приехал в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и извиниться за западную русофобию. Он заявил, что прогулялся по городу и смонтировал прогулку под песню певца SHAMAN’а «Встанем».

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Евродепутат Любош Блага опровергает распространяемые на Западе мифы о бедности России. Об этом он заявил в соцсети после посещения торговых центров в Москве. «Лжи, которая распространяется о России на Западе, нельзя верить», — заявил Блага в своем telegram-канале во время визита в Москву по случаю 80-летия МГИМО. Евродепутат подчеркнул, что в России высокое качество жизни и страна является развитой. Блага, побывав в магазине бытовой техники, отметил, что в РФ есть все, что нужно для жизни. «Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть». Он также призвал европейцев сравнить стоимость бензина, указав на значительно более низкую цену в РФ. Ранее Блага заявил, что приехал в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и извиниться за западную русофобию. Он заявил, что прогулялся по городу и смонтировал прогулку под песню певца SHAMAN’а «Встанем».
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