Посольство РФ в Норвегии сокращает число дипломатов

15 октября 2024 в 00:42 Размер текста - 17 +

Число дипломатов в посольстве РФ сократят до двух Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Посольство России в Норвегии вынуждено сократить число дипломатов в своем консульском отделе. Об этом сообщили в дипмиссии. «В связи с требованием норвежской стороны сократить к 17 октября 2024 года дипломатический состав посольства, в составе консульского отдела останутся всего два дипломата», — сообщила дипмиссия в своем telegram-канале. Посольство акцентирует внимание на сохранении консульских услуг без отмены заявок граждан. В посольстве также уточнили, что возможности консульского отдела будут ограничены, в частности, по организации выездных приемов и обслуживания на дому. Рекомендуется заблаговременно заниматься вопросами обмена загранпаспортов и использовать услуги норвежских нотариусов для оформления некоторых документов. Правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с РФ. В Министерстве юстиции объяснили это решение «сдерживающим эффектом», напоминает RT. Там уточнили, что хотят построить ограждение как на всем протяжении государственной границы, так и на некоторых его участках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посольство России в Норвегии вынуждено сократить число дипломатов в своем консульском отделе. Об этом сообщили в дипмиссии. «В связи с требованием норвежской стороны сократить к 17 октября 2024 года дипломатический состав посольства, в составе консульского отдела останутся всего два дипломата», — сообщила дипмиссия в своем telegram-канале. Посольство акцентирует внимание на сохранении консульских услуг без отмены заявок граждан. В посольстве также уточнили, что возможности консульского отдела будут ограничены, в частности, по организации выездных приемов и обслуживания на дому. Рекомендуется заблаговременно заниматься вопросами обмена загранпаспортов и использовать услуги норвежских нотариусов для оформления некоторых документов. Правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с РФ. В Министерстве юстиции объяснили это решение «сдерживающим эффектом», напоминает RT. Там уточнили, что хотят построить ограждение как на всем протяжении государственной границы, так и на некоторых его участках.