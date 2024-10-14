Гладков: ВСУ разбросали запрещенные мины «Лепесток» в Белгородской области

В Белгородском районе произошло минирование дороги с помощью БПЛА, в результате чего подорвался автомобиль. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что ВСУ разбросали запрещенные мины «Лепесток».
«В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины „лепесток“. В районе села Красный Октябрь легковой автомобиль подорвался на мине. К счастью, никто не пострадал», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
После инцидента с подрывом автомобиля на мине, оперативные службы приняли меры по обеспечению безопасности и перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки. По информации губернатора, никто не пострадал.
ВСУ активно распространяют запрещенные мины «Лепесток» с начала СВО. В частности, в 2023 году большое количество лепестковых мин были обнаружены после обстрелов на территории Шебекинского городского округа в районе Середы в Белгородской области. В 2022 году ВСУ применяли эти боеприпасы в Донбассе. Сообщалось о множестве пострадавших среди мирных жителей в результате подрыва мин.
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