Гладков: ВСУ разбросали запрещенные мины «Лепесток» в Белгородской области

15 октября 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

На мине подорвался автомобиль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Белгородском районе произошло минирование дороги с помощью БПЛА, в результате чего подорвался автомобиль. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что ВСУ разбросали запрещенные мины «Лепесток». «В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины „лепесток“. В районе села Красный Октябрь легковой автомобиль подорвался на мине. К счастью, никто не пострадал», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. После инцидента с подрывом автомобиля на мине, оперативные службы приняли меры по обеспечению безопасности и перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки. По информации губернатора, никто не пострадал. ВСУ активно распространяют запрещенные мины «Лепесток» с начала СВО. В частности, в 2023 году большое количество лепестковых мин были обнаружены после обстрелов на территории Шебекинского городского округа в районе Середы в Белгородской области. В 2022 году ВСУ применяли эти боеприпасы в Донбассе. Сообщалось о множестве пострадавших среди мирных жителей в результате подрыва мин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородском районе произошло минирование дороги с помощью БПЛА, в результате чего подорвался автомобиль. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что ВСУ разбросали запрещенные мины «Лепесток». «В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины „лепесток“. В районе села Красный Октябрь легковой автомобиль подорвался на мине. К счастью, никто не пострадал», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. После инцидента с подрывом автомобиля на мине, оперативные службы приняли меры по обеспечению безопасности и перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки. По информации губернатора, никто не пострадал. ВСУ активно распространяют запрещенные мины «Лепесток» с начала СВО. В частности, в 2023 году большое количество лепестковых мин были обнаружены после обстрелов на территории Шебекинского городского округа в районе Середы в Белгородской области. В 2022 году ВСУ применяли эти боеприпасы в Донбассе. Сообщалось о множестве пострадавших среди мирных жителей в результате подрыва мин.