Австралийские политики оскорбили короля Карла III, отказавшись от встречи

15 октября 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

Австралийские политики проигнорировала визит Карла III Фото: Министерство обороны Великобритании Визит короля Великобритании Карла III в Австралию оказался под угрозой срыва. Это связано с отказом австралийских политиков от встречи с монархом. Об этом сообщает Daily Mail. «Премьер-министры всех шести австралийских штатов и многие видные политики отказались от встречи с Карлом III. Каждый из них нашел разные предлоги», — передает издание. Бев Макартур из Лиги австралийских монархистов назвала произошедшее «монументальным оскорблением». Ситуация с визитом короля вызвала недовольство не только среди политической элиты, но и среди общественности. В Сиднее ожидаются акции протеста против королевской власти. В частности, австралийское республиканское движение выразило надежду, что визит станет последним для британской монархии в стране. Ранее URA.RU сообщало, что Король Великобритании Карл III не будет препятствовать Австралии, если страна захочет выйти из-под контроля монархии. В последний раз вопрос об изменении формы государственного устройства обсуждался в Австралии в 1999 году. Тогда большинство высказались против отказа от статуса страны, где формальным главой является монарх Британии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Визит короля Великобритании Карла III в Австралию оказался под угрозой срыва. Это связано с отказом австралийских политиков от встречи с монархом. Об этом сообщает Daily Mail. «Премьер-министры всех шести австралийских штатов и многие видные политики отказались от встречи с Карлом III. Каждый из них нашел разные предлоги», — передает издание. Бев Макартур из Лиги австралийских монархистов назвала произошедшее «монументальным оскорблением». Ситуация с визитом короля вызвала недовольство не только среди политической элиты, но и среди общественности. В Сиднее ожидаются акции протеста против королевской власти. В частности, австралийское республиканское движение выразило надежду, что визит станет последним для британской монархии в стране. Ранее URA.RU сообщало, что Король Великобритании Карл III не будет препятствовать Австралии, если страна захочет выйти из-под контроля монархии. В последний раз вопрос об изменении формы государственного устройства обсуждался в Австралии в 1999 году. Тогда большинство высказались против отказа от статуса страны, где формальным главой является монарх Британии.