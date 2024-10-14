14 октября 2024

Австралийские политики оскорбили короля Карла III, отказавшись от встречи

© Служба новостей «URA.RU»
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Коронация Карла III. stock. Лондон, карета, король, карл, stock
Австралийские политики проигнорировала визит Карла III Фото:

Визит короля Великобритании Карла III в Австралию оказался под угрозой срыва. Это связано с отказом австралийских политиков от встречи с монархом. Об этом сообщает Daily Mail.

«Премьер-министры всех шести австралийских штатов и многие видные политики отказались от встречи с Карлом III. Каждый из них нашел разные предлоги», — передает издание.

Бев Макартур из Лиги австралийских монархистов назвала произошедшее «монументальным оскорблением». Ситуация с визитом короля вызвала недовольство не только среди политической элиты, но и среди общественности.

В Сиднее ожидаются акции протеста против королевской власти. В частности, австралийское республиканское движение выразило надежду, что визит станет последним для британской монархии в стране.

Ранее URA.RU сообщало, что Король Великобритании Карл III не будет препятствовать Австралии, если страна захочет выйти из-под контроля монархии. В последний раз вопрос об изменении формы государственного устройства обсуждался в Австралии в 1999 году. Тогда большинство высказались против отказа от статуса страны, где формальным главой является монарх Британии.

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Визит короля Великобритании Карла III в Австралию оказался под угрозой срыва. Это связано с отказом австралийских политиков от встречи с монархом. Об этом сообщает Daily Mail. «Премьер-министры всех шести австралийских штатов и многие видные политики отказались от встречи с Карлом III. Каждый из них нашел разные предлоги», — передает издание. Бев Макартур из Лиги австралийских монархистов назвала произошедшее «монументальным оскорблением». Ситуация с визитом короля вызвала недовольство не только среди политической элиты, но и среди общественности. В Сиднее ожидаются акции протеста против королевской власти. В частности, австралийское республиканское движение выразило надежду, что визит станет последним для британской монархии в стране. Ранее URA.RU сообщало, что Король Великобритании Карл III не будет препятствовать Австралии, если страна захочет выйти из-под контроля монархии. В последний раз вопрос об изменении формы государственного устройства обсуждался в Австралии в 1999 году. Тогда большинство высказались против отказа от статуса страны, где формальным главой является монарх Британии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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