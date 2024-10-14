14 октября 2024

В Москве из-за снегопада начали падать деревья

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад днем. Челябинск, проспект ленина, улица, снегопад, дорога
Жителей столицы призвали соблюдать осторожность Фото:

В Москве из-за снегопада произошло несколько случаев падения деревьев. Об этом заявили в Комплексе городского хозяйства столицы.

«Из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья», — сообщил Комплекс городского хозяйства столицы в telegram-канале. Жителей столицы призвали соблюдать осторожность и избегать укрытия под деревьями, а также не парковать автомобили вблизи потенциально опасных участков. Согласно информации от SHOT, в районе Бирюлево Западное одно из упавших деревьев привело к травмированию девушки.

Снег выпал в Москве14 октября. В это день в городе прошел также дождь с градом. синоптики прогнозируют, что снегопад прекратится к утру 15 октября.

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В Москве из-за снегопада произошло несколько случаев падения деревьев. Об этом заявили в Комплексе городского хозяйства столицы. «Из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья», — сообщил Комплекс городского хозяйства столицы в telegram-канале. Жителей столицы призвали соблюдать осторожность и избегать укрытия под деревьями, а также не парковать автомобили вблизи потенциально опасных участков. Согласно информации от SHOT, в районе Бирюлево Западное одно из упавших деревьев привело к травмированию девушки. Снег выпал в Москве14 октября. В это день в городе прошел также дождь с градом. синоптики прогнозируют, что снегопад прекратится к утру 15 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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