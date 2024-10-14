В Москве из-за снегопада начали падать деревья

15 октября 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

Жителей столицы призвали соблюдать осторожность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве из-за снегопада произошло несколько случаев падения деревьев. Об этом заявили в Комплексе городского хозяйства столицы. «Из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья», — сообщил Комплекс городского хозяйства столицы в telegram-канале. Жителей столицы призвали соблюдать осторожность и избегать укрытия под деревьями, а также не парковать автомобили вблизи потенциально опасных участков. Согласно информации от SHOT, в районе Бирюлево Западное одно из упавших деревьев привело к травмированию девушки. Снег выпал в Москве14 октября. В это день в городе прошел также дождь с градом. синоптики прогнозируют, что снегопад прекратится к утру 15 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве из-за снегопада произошло несколько случаев падения деревьев. Об этом заявили в Комплексе городского хозяйства столицы. «Из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья», — сообщил Комплекс городского хозяйства столицы в telegram-канале. Жителей столицы призвали соблюдать осторожность и избегать укрытия под деревьями, а также не парковать автомобили вблизи потенциально опасных участков. Согласно информации от SHOT, в районе Бирюлево Западное одно из упавших деревьев привело к травмированию девушки. Снег выпал в Москве14 октября. В это день в городе прошел также дождь с градом. синоптики прогнозируют, что снегопад прекратится к утру 15 октября.