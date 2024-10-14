Свердловское отделение «ЛизаАлерт» закошмарили экстрасенсы

15 октября 2024 в 04:02 Размер текста - 17 +

За 10 лет работы не было ни одного подтвержденного случая помощи от экстрасенсов Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» страдает от активности экстрасенсов. Об этом сообщил региональный представитель отряда Илья Лукинских, выразив обеспокоенность по поводу действий экстрасенсов, которые мешают поисковой деятельности. «Раньше экстрасенсы звонили волонтерам и говорили о том, что им пришло виденье, и сообщали место, где якобы находится пропавший человек. Однако ни разу эти данные не оказывались подлинными… Теперь они звонят и представляются очевидцами. И сообщают, что якобы видели потерявшегося человека в том или ином месте. На проверку этой информации мы вынуждены тратить много времени и человеческих ресурсов», — рассказал Лукинских, передает «КП-Екатеринбург». Экстрасенсы, пытаясь помочь, на самом деле создают дополнительные трудности для поисковиков. Илья Лукинских также подчеркнул, что за 10 лет работы свердловского отделения «ЛизаАлерт» не было ни одного подтвержденного случая помощи от экстрасенсов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» страдает от активности экстрасенсов. Об этом сообщил региональный представитель отряда Илья Лукинских, выразив обеспокоенность по поводу действий экстрасенсов, которые мешают поисковой деятельности. «Раньше экстрасенсы звонили волонтерам и говорили о том, что им пришло виденье, и сообщали место, где якобы находится пропавший человек. Однако ни разу эти данные не оказывались подлинными… Теперь они звонят и представляются очевидцами. И сообщают, что якобы видели потерявшегося человека в том или ином месте. На проверку этой информации мы вынуждены тратить много времени и человеческих ресурсов», — рассказал Лукинских, передает «КП-Екатеринбург». Экстрасенсы, пытаясь помочь, на самом деле создают дополнительные трудности для поисковиков. Илья Лукинских также подчеркнул, что за 10 лет работы свердловского отделения «ЛизаАлерт» не было ни одного подтвержденного случая помощи от экстрасенсов.