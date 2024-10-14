Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о готовности передать Украине ракеты Taurus

Дальнобойные ракеты могут поставить Киеву
Фридрих Мерц, который является кандидатом в канцлеры ФРГ, заявил о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом политик сообщил в эфире немецкого телеканала.
«Если бомбардировки Украины не прекратятся, то первым шагом будет снятие ограничений по дальности. А вторым шагом будет доставка Taurus», — передает Lenta слова Мерца со ссылкой на телеканал.
Ранее немецкий бундестаг не одобрил резолюцию о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Против проголосовало 480 депутатов, за — 182.
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