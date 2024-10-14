14 октября 2024

Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о готовности передать Украине ракеты Taurus

© Служба новостей «URA.RU»
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Дальнобойные ракеты могут поставить Киеву
Дальнобойные ракеты могут поставить Киеву Фото:

Фридрих Мерц, который является кандидатом в канцлеры ФРГ, заявил о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом политик сообщил в эфире немецкого телеканала.

«Если бомбардировки Украины не прекратятся, то первым шагом будет снятие ограничений по дальности. А вторым шагом будет доставка Taurus», — передает Lenta слова Мерца со ссылкой на телеканал.

Ранее немецкий бундестаг не одобрил резолюцию о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Против проголосовало 480 депутатов, за — 182.

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Фридрих Мерц, который является кандидатом в канцлеры ФРГ, заявил о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом политик сообщил в эфире немецкого телеканала. «Если бомбардировки Украины не прекратятся, то первым шагом будет снятие ограничений по дальности. А вторым шагом будет доставка Taurus», — передает Lenta слова Мерца со ссылкой на телеканал. Ранее немецкий бундестаг не одобрил резолюцию о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Против проголосовало 480 депутатов, за — 182.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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