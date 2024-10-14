14 октября 2024

Челябинские фермеры подняли цены на картофель

Челябинские фермеры подняли цены на картофель с 16 до 20 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии выставки АГРО-2024. Челябинск, овощи, продукты, картофель, урожай, картошка, еда, продуктовая безопасность
Цена картофеля в Челябинской области зависит от его размера и планируемых объемов покупки Фото:

В Челябинской области в середине октября продавцы повысили цены на картофель. Минимальная цена за килограмм теперь составляет 20 рублей против 16 рублей ранее. Соответствующие предложения появились на сайте объявлений.

«Пpoдaетcя каpтофель. Сoрт „Kоломбo“. Бeлая, cуxaя, paccыпчaтaя, очень вкуснaя. Bыращeна в Аргaяшcкoм рaйoнe. Цена 20 рублей за килограмм при покупке от 15 мешков», — говорится в одном из объявлений на сайте «Авито».

Красный и белый картофель за 60 рублей за килограмм предлагает фермер из Троицкого района. Выращенные в Красноармейском районе клубни продают за 50 рублей за тот же вес. Имеется в продаже фиолетовый картофель Вителот за 100 рублей. Ведро мелких клубней, которые подойдут в качестве корма для скота, отдают за 50 рублей.

Как сообщало URA.RU, в начале октября килограмм картофеля в Челябинской области стоил от 16 рублей. Минимальную цену продавцы назначали для оптовых покупателей.

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В Челябинской области в середине октября продавцы повысили цены на картофель. Минимальная цена за килограмм теперь составляет 20 рублей против 16 рублей ранее. Соответствующие предложения появились на сайте объявлений. «Пpoдaетcя каpтофель. Сoрт „Kоломбo“. Бeлая, cуxaя, paccыпчaтaя, очень вкуснaя. Bыращeна в Аргaяшcкoм рaйoнe. Цена 20 рублей за килограмм при покупке от 15 мешков», — говорится в одном из объявлений на сайте «Авито». Красный и белый картофель за 60 рублей за килограмм предлагает фермер из Троицкого района. Выращенные в Красноармейском районе клубни продают за 50 рублей за тот же вес. Имеется в продаже фиолетовый картофель Вителот за 100 рублей. Ведро мелких клубней, которые подойдут в качестве корма для скота, отдают за 50 рублей. Как сообщало URA.RU, в начале октября килограмм картофеля в Челябинской области стоил от 16 рублей. Минимальную цену продавцы назначали для оптовых покупателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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