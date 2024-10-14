Экономика Челябинские фермеры подняли цены на картофель Челябинские фермеры подняли цены на картофель с 16 до 20 рублей 15 октября 2024 в 05:19 Размер текста - 17 + Цена картофеля в Челябинской области зависит от его размера и планируемых объемов покупки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в середине октября продавцы повысили цены на картофель. Минимальная цена за килограмм теперь составляет 20 рублей против 16 рублей ранее. Соответствующие предложения появились на сайте объявлений. «Пpoдaетcя каpтофель. Сoрт „Kоломбo“. Бeлая, cуxaя, paccыпчaтaя, очень вкуснaя. Bыращeна в Аргaяшcкoм рaйoнe. Цена 20 рублей за килограмм при покупке от 15 мешков», — говорится в одном из объявлений на сайте «Авито». Красный и белый картофель за 60 рублей за килограмм предлагает фермер из Троицкого района. Выращенные в Красноармейском районе клубни продают за 50 рублей за тот же вес. Имеется в продаже фиолетовый картофель Вителот за 100 рублей. Ведро мелких клубней, которые подойдут в качестве корма для скота, отдают за 50 рублей. Как сообщало URA.RU, в начале октября килограмм картофеля в Челябинской области стоил от 16 рублей. Минимальную цену продавцы назначали для оптовых покупателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области в середине октября продавцы повысили цены на картофель. Минимальная цена за килограмм теперь составляет 20 рублей против 16 рублей ранее. Соответствующие предложения появились на сайте объявлений. «Пpoдaетcя каpтофель. Сoрт „Kоломбo“. Бeлая, cуxaя, paccыпчaтaя, очень вкуснaя. Bыращeна в Аргaяшcкoм рaйoнe. Цена 20 рублей за килограмм при покупке от 15 мешков», — говорится в одном из объявлений на сайте «Авито». Красный и белый картофель за 60 рублей за килограмм предлагает фермер из Троицкого района. Выращенные в Красноармейском районе клубни продают за 50 рублей за тот же вес. Имеется в продаже фиолетовый картофель Вителот за 100 рублей. Ведро мелких клубней, которые подойдут в качестве корма для скота, отдают за 50 рублей. Как сообщало URA.RU, в начале октября килограмм картофеля в Челябинской области стоил от 16 рублей. Минимальную цену продавцы назначали для оптовых покупателей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям