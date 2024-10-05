Челябинцам объявили новые цены на свежий картофель

В Челябинской области цена на картофель в октябре составляет от 16 до 50 рублей

06 октября 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Челябинцам предлагают различные сорта картофеля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области в начале октября цена за килограмм картофеля составляет от 16 до 50 рублей. Соответствующие объявления появились на доске интернет-объявлений. «Продажа картофеля сорта „Мемфис“ из села Туктубаево в Сосновском районе. Цена от 16 рублей за килограмм при продаже от 20 тонн. 17 рублей — от одной тонны», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продавец из Аргаяшского района предлагает прибрести отборный картофель свежего урожая стоимостью 50 рублей за килограмм. За аналогичную цену мытая картошка продается из поселка Метлино в Озерском городском округе. Также у желающих есть возможность купить семенной картофель и на корм скотине. Всего на интернет-доске для челябинцев представлено около 300 различных предложений. Как сообщало URA.RU, в сентябре картофель в Челябинской области стоил от 16 до 70 рублей за килограмм. Среднюю стоимость картофеля фермеры региона ранее установили в 23 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в начале октября цена за килограмм картофеля составляет от 16 до 50 рублей. Соответствующие объявления появились на доске интернет-объявлений. «Продажа картофеля сорта „Мемфис“ из села Туктубаево в Сосновском районе. Цена от 16 рублей за килограмм при продаже от 20 тонн. 17 рублей — от одной тонны», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продавец из Аргаяшского района предлагает прибрести отборный картофель свежего урожая стоимостью 50 рублей за килограмм. За аналогичную цену мытая картошка продается из поселка Метлино в Озерском городском округе. Также у желающих есть возможность купить семенной картофель и на корм скотине. Всего на интернет-доске для челябинцев представлено около 300 различных предложений. Как сообщало URA.RU, в сентябре картофель в Челябинской области стоил от 16 до 70 рублей за килограмм. Среднюю стоимость картофеля фермеры региона ранее установили в 23 рубля.