Челябинцам объявили новые цены на свежий картофель

В Челябинской области в начале октября цена за килограмм картофеля составляет от 16 до 50 рублей. Соответствующие объявления появились на доске интернет-объявлений.
«Продажа картофеля сорта „Мемфис“ из села Туктубаево в Сосновском районе. Цена от 16 рублей за килограмм при продаже от 20 тонн. 17 рублей — от одной тонны», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Продавец из Аргаяшского района предлагает прибрести отборный картофель свежего урожая стоимостью 50 рублей за килограмм. За аналогичную цену мытая картошка продается из поселка Метлино в Озерском городском округе.
Также у желающих есть возможность купить семенной картофель и на корм скотине. Всего на интернет-доске для челябинцев представлено около 300 различных предложений.
Как сообщало URA.RU, в сентябре картофель в Челябинской области стоил от 16 до 70 рублей за килограмм. Среднюю стоимость картофеля фермеры региона ранее установили в 23 рубля.
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