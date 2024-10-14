Моор поделился итогом работы по нацпроекту

В Тюмени трассы регионального значения ремонтируют комплексно
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в Тюменской области привели в порядок 180 километров дорог. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
«В 2024-м только на региональных дорогах благодаря нацпроекту отремонтировано 50 участков. Общая протяженность восстановленного покрытия — почти 180 км», — сообщил Моор.
Он отметил, что работа на участках идет в комплексном режиме. Помимо ремонта проезжей части, подрядчики оборудуют тротуары, устанавливают остановочные комплексы и ограждения.
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