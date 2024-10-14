14 октября 2024

Моор поделился итогом работы по нацпроекту

В Тюменской области в рамках нацпроекта отремонтировали 180 км дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени трассы регионального значения ремонтируют комплексно
В Тюмени трассы регионального значения ремонтируют комплексно Фото:

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в Тюменской области привели в порядок 180 километров дорог. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«В 2024-м только на региональных дорогах благодаря нацпроекту отремонтировано 50 участков. Общая протяженность восстановленного покрытия — почти 180 км», — сообщил Моор.

Он отметил, что работа на участках идет в комплексном режиме. Помимо ремонта проезжей части, подрядчики оборудуют тротуары, устанавливают остановочные комплексы и ограждения. 

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В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в Тюменской области привели в порядок 180 километров дорог. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «В 2024-м только на региональных дорогах благодаря нацпроекту отремонтировано 50 участков. Общая протяженность восстановленного покрытия — почти 180 км», — сообщил Моор. Он отметил, что работа на участках идет в комплексном режиме. Помимо ремонта проезжей части, подрядчики оборудуют тротуары, устанавливают остановочные комплексы и ограждения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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