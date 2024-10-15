Рестораны Челябинска определились с ценами на новогодние корпоративы

В Челябинске новогодние корпоративы подорожали вдвое

15 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

С 2022 года цены на новогодние корпоративы выросли в 1,8 раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новогодние корпоративы в ресторанах Челябинска за два года подорожали почти вдвое. В среднем за билет на праздничную вечеринку в этому году придется выложить 5 790 рублей. В 2022 году средняя стоимость составляла 3 200 рублей. О том, как челябинцам предлагают проводить 2024 год, — в обзоре URA.RU Наименьшую стоимость праздника предлагает ресторан «Старый Ереван». За вход просят тысячу рублей, однако напитки и блюда в цену не включены. Гостям устроят предновогоднее шоу с вечеринкой, а с собой разрешено принести торт и фрукты. Стоимость билета на сборный вечер начинается от тысячи рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Ресторан «Шафран» минимальную стоимость празднования обозначил в 3700 за гостя. Цена зависит от даты корпоратива. Так, 27 и 28 декабря билет будет стоить уже 5 500 рублей. Основную сумму можно потратить на блюда из меню, а на спиртное предлагается скидка в 50%. В программу включили выступление шоу-балета, музыкантов и аниматоров в виде Деда Мороза и Снегурочки. В караоке-клубе «Арамина» стоимость билета на предновогоднюю вечеринку составит 4 500 рублей с учетом готового меню. Для гостей выступят шоу-балет и Дед Мороз, алкоголь предлагают принести свой. Ту же цену за программу и меню установило караоке Elvis. Ресторан «Уральские Пельмени» в программу включил выступление музыкантов, конкурсы и шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Стоимость билета со спиртным и меню установили в 4 900 рублей. Притом тариф с алкогольными напитками доступен в определенные даты, в остальные дни стоимость начинается от 4 300 рублей. В каждом заведении в шоу включили выступление Деда Мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ресторане Paulaner за вечер придется выложить 4 900 рублей. Гостей ждут шоу с танцорами и Дедом Морозом, а также выступление кавер-группы и шоу-балета. В стоимость включили банкетное меню, безалкогольные напитки и спиртное. От пяти тысяч рублей за гостя начинается стоимость корпоратива в ресторане «Максимилианс». Там гостям обещают программу, в которую включили около 45 номеров, выступление Деда Мороза, конкурсы и музыкальное сопровождение. Билет можно приобрести при посещении от десяти человек, а меню составляется для каждой компании персонально. Банкетный зал «Шелк» обозначил цену в 4 200 рублей с учетом меню, живой музыки и шоу. Напитки гостям разрешили принести с собой. За четыре тысячи рублей на корпоратив приглашает ресторан «Нор Баязет». В стоимость включили блюда, развлекательную программу, конкурсы с призами и выступление Деда Мороза. Стоимость корпоратива доходит до 12 тысяч рублей за гостя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ресторане отеля «Малахит» билет на сборный корпоратив обойдется в 6 500 рублей. За эту стоимость посетителям предоставят блюда по банкетному меню, спиртное и шоу-программу. В ресторане «Брудершафт» цену установили в 5 500 рублей, добавив в программу кавер-группу и конкурсы. В парк-отеле «Смолино» с гостя возьмут шесть тысяч рублей за вечер. Там в стоимость включили блюда, спиртное и парковочное место. В программе — живая музыка, конкурсы и выступления артистов. С 6 500 рублей начинаются цены на билеты в парк-отель «Березка». Стоимость зависит от выбора меню, максимально за место просят 10 100 рублей. Для гостей выступят артисты разных жанров и Дед Мороз, а также будет доступна будка для моментальных фото. Те же условия, но с участием фокусника, предлагает ресторан «Облака». Стоимость празднования там составит 12 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новогодние корпоративы в ресторанах Челябинска за два года подорожали почти вдвое. В среднем за билет на праздничную вечеринку в этому году придется выложить 5 790 рублей. В 2022 году средняя стоимость составляла 3 200 рублей. О том, как челябинцам предлагают проводить 2024 год, — в обзоре URA.RU Наименьшую стоимость праздника предлагает ресторан «Старый Ереван». За вход просят тысячу рублей, однако напитки и блюда в цену не включены. Гостям устроят предновогоднее шоу с вечеринкой, а с собой разрешено принести торт и фрукты. Ресторан «Шафран» минимальную стоимость празднования обозначил в 3700 за гостя. Цена зависит от даты корпоратива. Так, 27 и 28 декабря билет будет стоить уже 5 500 рублей. Основную сумму можно потратить на блюда из меню, а на спиртное предлагается скидка в 50%. В программу включили выступление шоу-балета, музыкантов и аниматоров в виде Деда Мороза и Снегурочки. В караоке-клубе «Арамина» стоимость билета на предновогоднюю вечеринку составит 4 500 рублей с учетом готового меню. Для гостей выступят шоу-балет и Дед Мороз, алкоголь предлагают принести свой. Ту же цену за программу и меню установило караоке Elvis. Ресторан «Уральские Пельмени» в программу включил выступление музыкантов, конкурсы и шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Стоимость билета со спиртным и меню установили в 4 900 рублей. Притом тариф с алкогольными напитками доступен в определенные даты, в остальные дни стоимость начинается от 4 300 рублей. В ресторане Paulaner за вечер придется выложить 4 900 рублей. Гостей ждут шоу с танцорами и Дедом Морозом, а также выступление кавер-группы и шоу-балета. В стоимость включили банкетное меню, безалкогольные напитки и спиртное. От пяти тысяч рублей за гостя начинается стоимость корпоратива в ресторане «Максимилианс». Там гостям обещают программу, в которую включили около 45 номеров, выступление Деда Мороза, конкурсы и музыкальное сопровождение. Билет можно приобрести при посещении от десяти человек, а меню составляется для каждой компании персонально. Банкетный зал «Шелк» обозначил цену в 4 200 рублей с учетом меню, живой музыки и шоу. Напитки гостям разрешили принести с собой. За четыре тысячи рублей на корпоратив приглашает ресторан «Нор Баязет». В стоимость включили блюда, развлекательную программу, конкурсы с призами и выступление Деда Мороза. В ресторане отеля «Малахит» билет на сборный корпоратив обойдется в 6 500 рублей. За эту стоимость посетителям предоставят блюда по банкетному меню, спиртное и шоу-программу. В ресторане «Брудершафт» цену установили в 5 500 рублей, добавив в программу кавер-группу и конкурсы. В парк-отеле «Смолино» с гостя возьмут шесть тысяч рублей за вечер. Там в стоимость включили блюда, спиртное и парковочное место. В программе — живая музыка, конкурсы и выступления артистов. С 6 500 рублей начинаются цены на билеты в парк-отель «Березка». Стоимость зависит от выбора меню, максимально за место просят 10 100 рублей. Для гостей выступят артисты разных жанров и Дед Мороз, а также будет доступна будка для моментальных фото. Те же условия, но с участием фокусника, предлагает ресторан «Облака». Стоимость празднования там составит 12 тысяч рублей.