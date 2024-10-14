Челябинские логисты и безопасники больше других недовольны наличием мигрантов

В Челябинской области логисты, работники автобизнеса и безопасники больше других специалистов недовольны проживанием рядом с ними мигрантов. Как показал опрос сервиса HeadHunter, 89% челябинцев раздражает наличие мигрантов в регионе.
«В регионе уровень недовольства присутствием мигрантов выше среднего по стране. Среди участников опроса 89% сочли, что мигрантов могло бы быть и поменьше. При этом по России показатель составил 80%. В разрезе профессиональных сфер чаще других отвечали, что мигрантов слишком много респонденты из сферы транспорта и логистики (сразу 92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%)», — отметили в HeadHunter.
Респонденты высказали мнение о причинах использования труда мигрантов. Две трети уверены, что основной причиной ситуации является землячество (объединение земляков). Другим фактором, по мнению орошенных, стали более низкие требования к условиям труда и зарплате у приезжих работников. При этом 44% уверены, что приезжих нанимают на такие виды работ, которые местные жители выполнять не готовы.
Треть челябинцев придерживается мнения о том, что труд мигрантов целесообразно использовать на рабочих местах без квалификации, например, на позициях дворников и грузчиков. Незначительная доля, 7%, готовы терпеть мигрантов в сферах с дефицитом кадров. В то же время 47% выступили против трудоустройства приезжих.
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