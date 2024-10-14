Четверо погибли при пожаре в свердловском поселке

Пожар произошел в Монетном (архивное фото)
В поселке Монетном (Свердловская область) в пожаре погибли четыре человека, в том числе подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По предварительной информации, ночью на пульт поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Красноармейской. При тушении обнаружены тела четырех человек, в том числе несовершеннолетнего», — сказали в ведомстве. Подростку было восемь лет.
Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления. Точная причина устанавливается пожарными дознавателями. Силовики организовали проверку.
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