14 октября 2024

Четверо погибли при пожаре в свердловском поселке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Пожар произошел в Монетном (архивное фото) Фото:

В поселке Монетном (Свердловская область) в пожаре погибли четыре человека, в том числе подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По предварительной информации, ночью на пульт поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Красноармейской. При тушении обнаружены тела четырех человек, в том числе несовершеннолетнего», — сказали в ведомстве. Подростку было восемь лет.

Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления. Точная причина устанавливается пожарными дознавателями. Силовики организовали проверку.

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В поселке Монетном (Свердловская область) в пожаре погибли четыре человека, в том числе подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По предварительной информации, ночью на пульт поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Красноармейской. При тушении обнаружены тела четырех человек, в том числе несовершеннолетнего», — сказали в ведомстве. Подростку было восемь лет. Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления. Точная причина устанавливается пожарными дознавателями. Силовики организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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