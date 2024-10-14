Четверо погибли при пожаре в свердловском поселке

15 октября 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в Монетном (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Монетном (Свердловская область) в пожаре погибли четыре человека, в том числе подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По предварительной информации, ночью на пульт поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Красноармейской. При тушении обнаружены тела четырех человек, в том числе несовершеннолетнего», — сказали в ведомстве. Подростку было восемь лет. Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления. Точная причина устанавливается пожарными дознавателями. Силовики организовали проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Монетном (Свердловская область) в пожаре погибли четыре человека, в том числе подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По предварительной информации, ночью на пульт поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Красноармейской. При тушении обнаружены тела четырех человек, в том числе несовершеннолетнего», — сказали в ведомстве. Подростку было восемь лет. Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления. Точная причина устанавливается пожарными дознавателями. Силовики организовали проверку.