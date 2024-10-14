Жители Ямала требуют добавить количество авиарейсов на Новый год

В авиакомпании «Ямал» не намерены вводить на новогодних каникулах дополнительные рейсы в Сочи из городов округа. А на начало 2025 года в АТК продажу билетов еще не открывали. Об этом в окружном департаменте транспорта рассказали жительнице Ямала, которая задала вопрос губернатору о новогодних рейсах в Сочи. Она поинтересовалась также возможностью введения круглогодичных перелетов в Минеральные воды.
«Почему не увеличили количество перелетов авиакомпании „Ямал“ на новогодние каникулы по направлению Сочи — Ноябрьск, Ноябрьск — Сочи; Новый Уренгой — Сочи, Сочи — Новый Уренгой?» — спрашивает жительница Ямала в telegram-канале «Обращения ЯНАО».
Как рассказали в окружном департаменте транспорта, дополнительные рейсы на новый год в Сочи не предусмотрены. «По направлению из Ямала в Сочи сообщаем, что договором субсидированной программы закреплена частота, количество рейсов и период их выполнения в 2024 году. Введение дополнительных рейсов не предусмотрено. Продажу авиабилетов на 2025 года авиакомпания еще не открыла», — сообщают в ведомстве.
Кроме этого, северянка интересовалась, почему нет прямых рейсов из Минеральных Вод в Ноябрьск и Новый Уренгой. «Почему вы нас заставляете возвращаться домой через Москву, Сургут или Тюмень, переплачивая за возможность приехать домой?» Жительница Ямала предлагает ввести круглогодичные перелеты.
По словам представителей дептранса, рейс ямальской авиакомпании из Нового Уренгоя в Минеральные Воды круглогодичный. «Перелеты в Минеральные Воды из Ноябрьска и Надыма осуществляются в летний период с мая по сентябрь. Информации о введении круглогодичных перелетов в Минеральные Воды сейчас нет», — пояснил источник информации.
Ранее авиакомпания «Ямал» увеличила провозную емкость на рейсах из Минеральных вод до Салехарда и Нового Уренгоя и обратно. Компания назвала также даты рейсов.
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