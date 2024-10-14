Трагедия произошла ночью (архивное фото)
Погибшими при пожаре в поселке Монетном стали двое мужчин (44 и 58 лет), 55-летняя женщина и восьмилетний мальчик. Подробности трагедии рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
«Огонь охватил 164 квадрата частного жилого дома и надворных построек. При тушении сотрудники МЧС РФ обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и 8-летнего мальчика», — пишет ведомство в Telegram.
На месте ЧП работали 11 спасателей, четыре единицы техники. Точную причину пожара устанавливают дознаватели. Прокуратура начала проверку.
Огонь вспыхнул ночью
Погибли четыре человека
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