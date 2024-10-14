14 октября 2024

В МЧС раскрыли, кто погиб при пожаре в свердловском поселке. Фото

В пожаре в Монетном погибли пожилые люди и подросток
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, ресторан, обстрел, пожарные, взрыв
Трагедия произошла ночью (архивное фото) Фото:

Погибшими при пожаре в поселке Монетном стали двое мужчин (44 и 58 лет), 55-летняя женщина и восьмилетний мальчик. Подробности трагедии рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Огонь охватил 164 квадрата частного жилого дома и надворных построек. При тушении сотрудники МЧС РФ обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и 8-летнего мальчика», — пишет ведомство в Telegram.

На месте ЧП работали 11 спасателей, четыре единицы техники. Точную причину пожара устанавливают дознаватели. Прокуратура начала проверку.

Огонь вспыхнул ночью
Огонь вспыхнул ночью
Фото:
Погибли четыре человека
Погибли четыре человека
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Погибшими при пожаре в поселке Монетном стали двое мужчин (44 и 58 лет), 55-летняя женщина и восьмилетний мальчик. Подробности трагедии рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. «Огонь охватил 164 квадрата частного жилого дома и надворных построек. При тушении сотрудники МЧС РФ обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и 8-летнего мальчика», — пишет ведомство в Telegram. На месте ЧП работали 11 спасателей, четыре единицы техники. Точную причину пожара устанавливают дознаватели. Прокуратура начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...