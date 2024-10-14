В Еманжелинске Челябинской области владелец размытого паводком частного дома намерен пойти в суд из-за отказа администрации в компенсации полной утраты имущества. Об этом URA.RU сообщил хозяин дома Александр Д.
«Наш дом №7 по улице Дружба старенький, из-за паводка он оказался сильно поврежден. Я сделал за свой счет независимую экспертизу, которая показала, что дом аварийный и подлежит сносу. Передал все документы в мэрию Еманжелинска, назначили комиссию, которая отказала в компенсации полной утраты имущества», — пояснил URA.RU хозяин дома.
Мужчина уточнил, что получил выплаты в размере 20 тысяч рублей за нахождение в период ЧС, а также 75 тысяч рублей за частичную утрату имущества. Но он не согласен с решением комиссии и намерен идти в суд. Сейчас семья вынуждена снимать жилье, так как жить в доме невозможно.
В пресс-службе региональной прокуратуры URA.RU подтвердили, что владелец дома получил две разновидности выплат — за период ЧС и за частичную утрату имущества. Согласно документам, которые предоставил URA.RU владелец дома, комиссия отказала ему в компенсации полной утраты имущества из-за того, что дом был очень старый, в нем давно не проводился капремонт.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Еманжелинска. Информация перенаправлена в отдел имущества, ответ будет опубликован сразу после получения.
В конце июля Челябинская область пережила резкий подъем водоемов из-за обильных осадков. Паводковые воды размыли десятки домов, в ряде территорий были объявлены режимы ЧС. Владельцам утраченного имущества были произведены выплаты в зависимости от понесенного ущерба.
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