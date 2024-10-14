В Пермском крае в сентябре подорожали апельсины, рыба и красная икра

В сентябре в Пермском крае выросла стоимость апельсинов, рыбной продукции и красной икры. При этом подешевели свежие овощи. Об этом сообщается в исследовании Пермьстата.
«Пермский край, индекс потребительских цен в сентябре 2024 года. Апельсины подорожали на 15,8%. Зафиксировано повышение цен на икру лососевых рыб — на 9,5%, рыбу живую и охлажденную на 7,2%, сельдь соленую — на 3,4%», — сообщается в исследовании Пермьстата.
В исследовании также отмечается, что цена на ряд продовольственных товаров снизилась. Это свежие овощи, в том числе картофель, свекла, морковь, лук репчатый и капуста. В сентябре 2024 года они подешевели в пределах 15-25%.
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