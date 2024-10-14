14 октября 2024

В Пермском крае в сентябре подорожали апельсины, рыба и красная икра

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость красной икры в Прикамье выросла на 9,5%
Стоимость красной икры в Прикамье выросла на 9,5% Фото:

В сентябре в Пермском крае выросла стоимость апельсинов, рыбной продукции и красной икры. При этом подешевели свежие овощи. Об этом сообщается в исследовании Пермьстата.

«Пермский край, индекс потребительских цен в сентябре 2024 года. Апельсины подорожали на 15,8%. Зафиксировано повышение цен на икру лососевых рыб — на 9,5%, рыбу живую и охлажденную на 7,2%, сельдь соленую — на 3,4%», — сообщается в исследовании Пермьстата.

В исследовании также отмечается, что цена на ряд продовольственных товаров снизилась. Это свежие овощи, в том числе картофель, свекла, морковь, лук репчатый и капуста. В сентябре 2024 года они подешевели в пределах 15-25%.

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В сентябре в Пермском крае выросла стоимость апельсинов, рыбной продукции и красной икры. При этом подешевели свежие овощи. Об этом сообщается в исследовании Пермьстата. «Пермский край, индекс потребительских цен в сентябре 2024 года. Апельсины подорожали на 15,8%. Зафиксировано повышение цен на икру лососевых рыб — на 9,5%, рыбу живую и охлажденную на 7,2%, сельдь соленую — на 3,4%», — сообщается в исследовании Пермьстата. В исследовании также отмечается, что цена на ряд продовольственных товаров снизилась. Это свежие овощи, в том числе картофель, свекла, морковь, лук репчатый и капуста. В сентябре 2024 года они подешевели в пределах 15-25%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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