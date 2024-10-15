РБК: ущерб по делу о космических контрактах Минобороны оценили в 118 млн

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Бизнесмен Иванов обвиняется в завышении цены на электронные компоненты для Минобороны на 118 млн рублей
Бизнесмен Иванов обвиняется в завышении цены на электронные компоненты для Минобороны на 118 млн рублей Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Бизнесмен Владимир Иванов, совладелец «Радиоавтоматики», обвиняется в завышении цен на электронные компоненты для Минобороны на сумму 118 миллионов рублей. Следствие опирается на экспертизу, сравнивающую цены с теми, что указаны в интернет-магазине «Чип и Дип».

«Дело задержанного в августе совладельца „Радиоавтоматики“ Владимира Иванова связано с завышением стоимости работ по договорам о поставках электронных компонентов для космической отрасли на 118 млн рублей», — сообщило РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Отмечается, что обвинения Иванову были предъявлены на основе экспертизы, подготовленной с опорой цены из интернет-магазина «Чип и Дип».

Задержали Иванова сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Москве в августе. Мужчина был арестован по обвинению в мошенничестве при выполнении госконтрактов. Его компания «Радиоавтоматика» в рамках госконтракта поставляла электронные компоненты для работы в космосе, которые были приняты заказчиком и функционируют в штатном режиме.

В суде он вину свою не признал. Его адвокаты отмечают отсутствие доказательств. 

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Бизнесмен Владимир Иванов, совладелец «Радиоавтоматики», обвиняется в завышении цен на электронные компоненты для Минобороны на сумму 118 миллионов рублей. Следствие опирается на экспертизу, сравнивающую цены с теми, что указаны в интернет-магазине «Чип и Дип». «Дело задержанного в августе совладельца „Радиоавтоматики“ Владимира Иванова связано с завышением стоимости работ по договорам о поставках электронных компонентов для космической отрасли на 118 млн рублей», — сообщило РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Отмечается, что обвинения Иванову были предъявлены на основе экспертизы, подготовленной с опорой цены из интернет-магазина «Чип и Дип». Задержали Иванова сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Москве в августе. Мужчина был арестован по обвинению в мошенничестве при выполнении госконтрактов. Его компания «Радиоавтоматика» в рамках госконтракта поставляла электронные компоненты для работы в космосе, которые были приняты заказчиком и функционируют в штатном режиме. В суде он вину свою не признал. Его адвокаты отмечают отсутствие доказательств. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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