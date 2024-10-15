РБК: ущерб по делу о космических контрактах Минобороны оценили в 118 млн

Бизнесмен Владимир Иванов, совладелец «Радиоавтоматики», обвиняется в завышении цен на электронные компоненты для Минобороны на сумму 118 миллионов рублей. Следствие опирается на экспертизу, сравнивающую цены с теми, что указаны в интернет-магазине «Чип и Дип».
«Дело задержанного в августе совладельца „Радиоавтоматики“ Владимира Иванова связано с завышением стоимости работ по договорам о поставках электронных компонентов для космической отрасли на 118 млн рублей», — сообщило РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Отмечается, что обвинения Иванову были предъявлены на основе экспертизы, подготовленной с опорой цены из интернет-магазина «Чип и Дип».
Задержали Иванова сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Москве в августе. Мужчина был арестован по обвинению в мошенничестве при выполнении госконтрактов. Его компания «Радиоавтоматика» в рамках госконтракта поставляла электронные компоненты для работы в космосе, которые были приняты заказчиком и функционируют в штатном режиме.
В суде он вину свою не признал. Его адвокаты отмечают отсутствие доказательств.
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